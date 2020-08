Amazon : adieu Twitch Prime, voici Prime Gaming

Crédit : Amazon

Amazon vient d’annoncer officiellement que son service Twitch Prime change de nom. Il s’appelle désormais Prime Gaming. Le fonctionnement de base et les avantages exclusifs restent identiques. Tout comme Epic Games, Amazon Prime Gaming propose à ses abonnés cinq jeux gratuits au minimum par mois. Il y en a 23 pour le mois d’août, dont Metal Slug 2, Shaq Fu : A Legend Reborn, etc.

Twitch Prime a changé de nom pour unifier la gamme de services proposés par Amazon

Twitch est le géant des plateformes de streaming qui a été racheté en 2014 par Amazon. Prime Gaming vient étoffer la liste déjà bien complète des services proposés aux abonnés d’Amazon Prime tels que la célèbre plateforme de VoD, Prime Video, mais aussi Prime Music, le concurrent de Spotify.

Sur Twitch, les spectateurs sont plus communément appelés les « viewers ». Ils peuvent soutenir leurs streamers favoris de différentes manières, y compris en s’abonnant à leur chaîne. À ce sujet, un adolescent a profité de la fonction de donation en dépensant 20 000 $ au grand désarroi de sa mère. Les abonnés d’une chaîne Twitch profitent de quelques avantages mis en place par le streamer. Si vous avez déjà un abonnement à Amazon Prime, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch par mois.

Le changement de nom du service d’abonnement laisse cependant planer quelques questions. Pourquoi est-ce qu’Amazon a décidé de se référer aux jeux vidéo avec le mot « gaming » tandis qu’il y a différentes catégories sur Twitch ? Elles ne sont pas uniquement consacrées au divertissement vidéoludique puisqu’il y a cuisine, musique, art, voyage, etc. Bien entendu, Twitch a été fondé pour diffuser du contenu de jeu vidéo et celui-ci reste toujours le plus populaire devant les autres types de contenus.

