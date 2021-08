Amazon Prime Video septembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Une nouvelle adaptation de Cendrillon – Crédit : Amazon

Amazon Prime Video étoffe son catalogue en de septembre 2021. Pour la rentrée, vous allez pouvoir découvrir plusieurs productions originales du service de streaming. On pense au Bal des Folles, réalisé par Mélanie Laurent, ou encore Cendrillon avec la superstar Camila Cabello. Les amateurs du PSG vont également se régaler alors que Lionel Messi a rejoint le célèbre club ! Tour d’horizon des nouveautés pour le mois prochain.

À ne pas manquer en septembre sur Amazon Prime Video

Cendrillon, nouvelle adaptation avec Camila Cabello (3 septembre)

Nouvelle adaptation de Cendrillon pour Prime Video ! Une adaptation musicale et dansée menée par Camilla Cabello, superstar de la chanson. Une adaptation pour les plus jeunes avec son univers coloré et fantaisiste dévoilé dans la bande-annonce. Bien évidemment, rien n’empêche les adultes d’en profiter aussi…

Le Bal des Folles de Mélanie Laurent (Inglourious Basterds) (17 septembre)

Mélanie Laurent revient à la réalisation avec Le Bal des Folles, dont elle tient l’un des premiers rôles. Un film résolument féministe si l’on se fie à son synopsis et la promesse d’une histoire intense se déroulant dans une France d’antan. Lou de Laâge, détentrice d’un prix Romy-Schneider, est au casting.

La Trilogie du Seigneur des Anneaux, pour préparer la future série Prime Video (3 septembre)

Amazon Prime Video prépare la sortie à venir de sa série tirée du Seigneur des Anneaux. Et quelle meilleure idée que proposer la trilogie de Peter Jackson pour se remettre dans le bain ? On ne vous remet pas l’intrigue déjà connue dans le monde entier pour ces films oscarisés. L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette épopée fantastique.

PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende, l’histoire d’un club mythique (10 septembre)

La saison 2 de cette série documentaire arrive en septembre sur Prime Video. L’histoire d’un club mythique, l’un des plus grands au monde, acclamé par des millions de fans. Sans oublier que le PSG est au cœur de l’actualité avec la venue de Lionel Messi dans le club. Cette seconde saison tombe à pic !

The Pursuit of Love, une série prometteuse (1er septembre)

The Pursuit of Love est la nouvelle série de Prime Video et sur le papier, le trailer promet énormément. Une série un chouïa comique suivant les pérégrination de Lisa Radlett, l’ainée d’une famille britannique richissime. Une intrigue se déroulant au XXème avec ses nombreux bouleversements sociétaux.

Amazon Prime Video : le calendrier des sorties de septembre 2021

1er septembre :

The Pursuit of Love (saison 1) > Entre la Première Guerre mondiale et la Seconde, les péripéties amoureuses de Lisa Radlett. Aînée d’une riche famille anglaise, au gré de ses rencontres, elle va connaître les bouleversements sociaux et politiques de la première moitié du XXème siècle.

3 septembre :

Cendrillon > Cendrillon est une adaptation musicale moderne qui porte un regard audacieux sur l’histoire avec laquelle les enfants du monde entier ont grandi. L’ambitieuse héroïne a de très grands rêves et avec l’aide de sa marraine la bonne fée, elle compte bien faire en sorte qu’ils se réalisent.

La Trilogie du Seigneur des Anneaux > Frodon le Hobbit hérite de l’Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu. Commence alors un vaste périple visant à la destruction de l’objet.

6 septembre :

Castle (saisons 1 à 8) > Richard Castle est un écrivain à succès spécialisé dans les thrillers. La police s’intéresse de près à lui lorsqu’un tueur copie les meurtres mis en scène dans ses romans. Une fois cette affaire résolue, Castle devient consultant pour la police de New York…

Capone > Autrefois maître de Chicago, le redoutable Al Capone est assigné à résidence après 10 ans passés derrière les barreaux. Pour protéger sa fortune, il aurait dissimulé des millions de dollars avant son arrestation dans un lieu connu de lui seul et tous veulent s’en emparer. Même affaibli par la maladie, Al Capone est prêt à tout pour protéger les siens… et son argent.

10 septembre :

PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende (saison 2) > Cette série exclusive retrace l’histoire du club de la capitale à travers ses joueurs actuels et ses légendes. 50 ans de passion, d’aventures humaines et d’ambition.

Voyeurs > Après avoir emménagé dans un magnifique loft au centre-ville de Montréal, un jeune couple s’intéresse de plus en plus à la vie sexuelle de leurs excentriques voisins d’en face. Ce qui n’est au départ qu’une curiosité innocente se transforme lentement en une obsession malsaine, après avoir découvert que l’un de ces voisins trompe l’autre. La tentation et le désir font que leurs vies s’entremêlent de manière inattendue, entraînant des conséquences mortelles. En insufflant une nouvelle vie au genre oublié du thriller érotique, The Voyeurs pose la question « A-t-on le droit de regarder ? ».

Mathieu Madénian « Un spectacle familial » > Le spectacle du célèbre humoriste.

Arnaque à Hollywood > Max Barber, producteur de cinéma, est criblé de dettes auprès d’un chef de la mafia. Pour sauver sa peau, il prépare une arnaque à l’assurance en choisissant une star de western suicidaire, Duke Montana. Il monte à la hâte un film improbable avec l’intention de créer un accident dès les premiers jours de tournage.

13 septembre :

Zone 414 > Dans un futur proche, un détective privé, David Carmichael, est embauché par Marlon Veidt afin de retrouver sa fille rebelle. L’enquêteur doit faire équipe avec une intelligence artificielle femelle. Ensemble, ils parcourent la zone 414 et la » Cité des Robots » et découvrent un crime qui pourrait remettre en question les origines de ces lieux.

17 septembre :

Jamie > À 16 ans, Jamie New ne se sent pas à sa place. Il rêve de devenir une drag queen et d’en faire son métier. Jamie ignore à quoi ressemblera son avenir mais une chose est sûre : il fera sensation ! Encouragé par sa mère, qui l’adore, et par ses merveilleux amis, le jeune homme va surmonter les préjugés, endurer la moquerie et l’intimidation pour enfin sortir de l’ombre et révéler au monde qui il est vraiment.

Le Bal des Folles > L’histoire d’Eugénie, une jeune fille lumineuse et passionnée à la fin du 19è siècle. Eugénie a un don unique : elle entend et voit les morts. Quand sa famille découvre son secret, elle est emmenée par son père et son frère dans la clinique neurologique de La Salpêtrière sans possibilité d’échapper à son destin. Cette clinique, dirigée par l’éminent professeur Charcot, l’un des pionniers de la neurologie et de la psychiatrie, accueille des femmes diagnostiquées hystériques, folles, épileptiques et tout autre type de maladies physiques et mentales. Le chemin d’Eugénie va alors rencontrer celui de Geneviève, une infirmière de l’unité neurologique dont la vie passe sous ses yeux sans qu’elle ne la vive vraiment. Leur rencontre va changer leurs destins à jamais alors qu’elles se préparent à assister au fameux « Bal des folles » organisé tous les ans par le Professeur Charcot au sein de la clinique.

Rafa Nadal Academy (saison 1) > Série exclusive sur le célèbre joueur de tennis.

20 septembre :

Une Famille sur le Ring > Ricky, ancien gangster, Julia, Paige et Zak font partis d’une famille de catcheurs. Les enfants, Paige et Zak, s’inscrivent dans un concours de WWE. Bien que talentueux, les deux jeunes gens vont devoir se battre, au sens propre comme au figuré, afin de devenir des stars de cette pratique.

Carnage chez les Puppets > Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnettes – les puppets – vivent ensemble. Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du « Happy Time Gang », une émission de marionnettes très populaire.

24 septembre :

Goliath (saison 4) > Après avoir perdu une affaire, un avocat sombre dans l’alcoolisme. Sa femme le quitte et il perd son emploi, lâché par son partenaire. Bientôt, une affaire se présente et il a l’occasion d’affronter ce fameux partenaire.

Birds of Paradise > Deux jeunes danseuses classiques talenteuses se battent pour obtenir la première place afin d’intégrer l’Opéra national de Paris.

Savage X Fenty Show (saison 2) > Une émission spéciale de la télévision américaine sur le défilé de mode annuel de la marque de lingerie de Rihanna, Savage X Fenty.

27 septembre :

Supernatural (saison 15) > Deux frères parcourent les Etats-Unis pour traquer les forces du Mal. Ils espèrent par la même occasion mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère, vingt ans plus tôt.

Most Dangerous Game > Pour aider sa femme enceinte en phase terminale d’une maladie. Un homme accepte une offre afin de participer à un jeu mortel. Il découvre bientôt qu’il n’est pas le chasseur mais la proie…

