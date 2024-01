Amazon solde le smartphone Samsung Galaxy A14 à un prix inratable

Les bons plans concernant la téléphonie sont forcément très demandés et très appréciés. Ils vont vous permettre de changer votre smartphone tout en respectant votre budget imposé. Actuellement, chez Amazon le Samsung Galaxy A14 passe à 147,99 € au lieu de 197 €.

Offre exceptionnelle à ne pas rater sur le Samsung Galaxy A14

C’est tout de même une très belle réduction de 50 € que vous propose la boutique Amazon dans le cadre des soldes d’hiver 2024. Comme il s’agit d’une offre à durée limitée, il est conseillé de vite vous décider et de passer à l’étape du paiement si vous vous décidez. Toutefois, pour vous donner un petit coup de pouce, voici quelques informations sur les caractéristiques du produit concerné.

Le Galaxy A14 est équipé d’un écran Infinity-V de 6,6 pouces avec une définition de 1080 x 2408 pixels avec une résolution en Full-HD+ à 401 ppp. A l’intérieur, c’est le processeur Helio G80 Octo-Core cadencé à 2.0 Ghz accompagné d’une mémoire vive de 4 Go de RAM. L’espace de stockage est plus qu’appréciable puisqu’il vous offrira une capacité extensible pouvant aller jusqu’à 1 To.

Concernant la photo, vous devriez être satisfait grâce à un triple capteur principal de 50 MP + 5M en ultra grand angle + 2MP en macro + un capteur frontal de 13 MP. D’autres fonctionnalités très pratiques sont présentes comme la reconnaissance facile, la prise jack 3,5 mm et un capteur d’empreinte très appréciable également. Du côté de l’autonomie, il est très correcte grâce à la présence d’une batterie de 5000 mAh et d’une recharge rapide de 15 W afin de rassurer les plus gros utilisateurs.

Toutefois, si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de vous décider, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, il vous permettra de vous décider avant de passer à l’étape suivante.