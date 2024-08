AMD révèle les prix des Ryzen 9000 et confirme leur date de sortie, Intel peut trembler

Crédit : AMD

Ca y est, les prix des nouveaux AMD Ryzen 9000 sont officiels. Dans une publication sur X, le fabricant de semi-conducteur a annoncé les tarifs en dollars de ses processeurs pour PC de bureau et par la même occasion confirmé leur date de lancement. Comme de précédentes fuites l’avait montré, c’est une belle surprise que nous réserve AMD, avec des performances en hausse et des prix en baisse pour ces puces Zen 5.

Les CPU Ryzen 9 Zen 5 sont moins chers et plus performants : de futurs best-sellers ?

Les premières nouvelles n’étaient pourtant pas de bon augure. AMD avait dû retarder la sortie des Ryzen 9000, après la découverte d’une qualité en-deça des attentes dans certaines unités à la sortie d’usine. Visiblement, ce n’est plus qu’un mauvais souvenir, puisque les premiers processeurs Zen 5 sortent bientôt, en deux vagues.

Ce seront d’abord d’abord les Ryzen 7 9700X et le Ryzen 5 9600X qui ouvriront le bal le 8 août. Il seront suivis des modèles plus puissants Ryzen 9 9950X et 9900X le 15 août. Voici les prix de vente conseillé de tous les modèles en dollars :

AMD Ryzen 9000 Series processors are ready to deliver world class gaming and creator performance.



Available Aug 8:

• Ryzen 7 9700X

• Ryzen 5 9600X



Available Aug 15:

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9900X pic.twitter.com/L9YOAyKmHg — AMD Ryzen (@AMDRyzen) August 6, 2024

Les prix sont donc en baisse pour tous les modèles par rapport à la génération précédente, surtout sur les modèles les plus puissants. Cela confirme une fuite du détaillant de hardware belge Azerty. Ce dernier nous avait fait le plaisir de révéler les prix en euros avant la sortie. Pour rappel, la fuite indiquait les prix pour seulement trois des CPU de la gamme :

Ryzen 5 9600X : 301,37 € (249 € HT)

: 301,37 € (249 € HT) Ryzen 7 9700X : 385,33 € (318 € HT)

: 385,33 € (318 € HT) Ryzen 9 9900X : 484,14 € (400 € HT)

Au vu des prix révélés par AMD, nous rapporterons ici les calculs effectués par nos collègues de Tom’s Hardware, qui ont établi que les tarifs français des Ryzen 7000 au lancement étaient entre 20 et 21% plus importants qu’aux États-Unis. En appliquant ce pourcentage aux prix des Ryzen 9000, voici à quoi leurs étiquettes pourraient ressembler en Europe :

Ryzen 5 9600X : 334€

Ryzen 7 9700X : 430€

Ryzen 9 9900X : 603€

Ryzen 9 9950X : 785€

On espère donc que nos collègues ont faux et que les prix révélés par la fuite seront plus proches de la véritable étiquette en France. Quoiqu’il en soit, AMD frappe fort avec ces nouveaux CPU pour ordinateurs de bureau. D’autant plus que pendant ce temps, Intel est embourbé dans un plan de licenciements massif et les défaillances de ses processeurs Raptor Lake.