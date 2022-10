Andor : Indiana Jones s’invite secrètement dans l’épisode 5

Ouvrez l’œil et le bon ! – Crédit : Lucasfilm

Andor poursuit sa diffusion sur Disney+. Ce spin-off sous forme de préquel se déroule avant Rogue One. L’occasion pour Diego Luna de reprendre son rôle de Cassian Andor, membre de la Résistance face à l’Empire. Et en bonne production Star Wars, la série ne se gêne pas pour faire de petites références.

Après un clin d’œil au pire film de la franchise, Andor glisse aujourd’hui un easter egg lié à… Indiana Jones. Une autre propriété intellectuelle majeure de Lucasfilm. C’est dans l’épisode 5 que se cache cette référence subtile !

À lire > Andor semble introduire des personnes sensibles à la Force qui ne sont ni Jedi, ni Sith

Les pierres de Sankara se glissent dans Star Wars

Il ne fait aucun doute que dans l’équipe de Cassian Andor se cache un grand fan du plus célèbre aventurier. Dans l’épisode 4, le magasin d’antiquités de Luthen montre l’emblématique fouet d’Indiana Jones enfermé dans… de la carbonite. De quoi faire un lien entre ce personnage et Han Solo, autre figure majeure de la pop culture incarné par Harrison Ford.

Mais une autre référence à l’aventurier se cache dans l’épisode 5.

Les pierres se trouvent juste à droite, sur l’étagère – Crédit : Lucasfilm

Toujours dans le magasin d’antiquités de Luthen, à côté des Holocrons se trouve un ensemble de pierres d’ambre. Il s’agit des pierres de Sankara aperçues dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Chaque pierre contient un diamant qui s’illumine lorsqu’elles sont toutes rassemblées.

Des connexions récurrentes entre les univers

Les liens entre Star Wars et Indiana Jones ne datent pas d’aujourd’hui. Lucasfilm s’amuse constamment à lier ses deux franchises majeures. Par exemple, dans Les Aventuriers de l’arche perdue, on peut apercevoir des hiéroglyphes de C-3PO et R2D2 !

On imagine que certains fans élaborent déjà des théories pour savoir comment les pierres d’ambres se sont retrouvées dans une galaxie très lointaine !

Source : WGTC