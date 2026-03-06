YouTube ramène enfin en France une fonction réclamée depuis longtemps

Comme c’était attendu, la messagerie directe fait son grand retour sur YouTube. Cet outil, réservé aux utilisateurs majeurs, vise à faciliter le partage de vidéos directement sur la plateforme.

YouTube avait supprimé sa messagerie depuis plusieurs années. De quoi frustrer bon nombre d’usagers qui s’en servaient volontiers pour partager facilement des vidéos sans devoir basculer sur une autre application. A l’écoute de la communauté, Google a finalement décidé de réintégrer sa messagerie en novembre dernier, en commençant par un test limité. Bonne nouvelle, son déploiement a enfin débuté en France.

Le service n’est pas encore disponible chez tout le monde. Sur son centre d’aide, YouTube souligne que “cette fonctionnalité était très demandée” et que l’expérimentation suit toujours son cours. De notre côté, nous y avons accès exclusivement sur l’application mobile. La messagerie n’est visiblement pas encore intégrée à la version Web.

Comment utiliser la messagerie interne de YouTube ?

Pour partager directement sur YouTube des vidéos classiques, Shorts et autres flux en direct, certains prérequis doivent être respectés. Premièrement, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Il est également nécessaire de posséder une chaîne YouTube pour envoyer des messages : une simple chaîne associée à votre compte suffit, même si vous n’y publiez aucune vidéo.

Veillez également à mettre à jour votre application iOS ou Android pour avoir accès à la messagerie. Voici comment procéder pour démarrer une conversation :

Appuyez sur la cloche de notifications. Sélectionnez l’option Inviter d’autres personnes à discuter. Partagez le lien d’invitation via une app tierce suggérée.

Si la personne accepte l’invitation, vous pourrez commencer à interagir avec elle directement sur l’application. Lorsque vous serez en plein visionnage, il vous suffira d’appuyer sur le bouton Partager et de sélectionner son nom pour lui envoyer la vidéo. Vous pouvez passer par ce menu (ou directement par la messagerie) pour envoyer une invitation à quelqu’un d’autre. Il est aussi possible de bloquer un utilisateur pour ne plus recevoir ses messages.

Notez enfin bien que Google garde un œil sur tout : “En envoyant un message sur YouTube, vous acceptez que celui-ci puisse être examiné au regard du Règlement de la communauté. Votre message pourra être supprimé s’il contient des éléments qui enfreignent ce règlement , comme du spam“.

