Android : cette astuce toute simple vous permet d’économiser votre batterie

Sur les smartphones Android, il est possible d’empêcher les applications d’utiliser les données en arrière-plan. Un paramétrage qui permet de faire des économies de batterie appréciables. On vous explique comment procéder.

Vous pouvez rendre votre smartphone plus endurant © Pixabay

Il existe une astuce simple comme bonjour qui permet de faire faire des économies de batterie à votre smartphone Android. Par défaut, vos applications s’actualisent en arrière-plan en exploitant les données mobiles quand le WiFi n’est pas disponible. Mais vous pouvez tout à fait les empêcher de s’actualiser par ce biais. Vous économiserez alors de la data tout en améliorant l’endurance de votre appareil.

À moins de les avoir ouvertes, vos applications ne vous enverront toutefois plus de notifications si vous restreignez l’utilisation des données. Ce qui peut s’avérer embêtant pour des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Heureusement, il est possible de configurer des exceptions qui auront le privilège de pouvoir exploiter votre data quand bon leur semble. Nous allons vous expliquer tout ça pas à pas dans ce tutoriel.

Android : comment restreindre l’utilisation des données en arrière-plan ?

Voici les étapes à suivre pour réaliser ce paramétrage. À noter que celles-ci peuvent légèrement varier en fonction de votre version d’Android et de votre surcouche.

Ouvrez les Paramètres , rubrique Connexions .

, rubrique . Accédez à la section Utilisation des données .

. Cliquez sur Economie des données.

Actionnez l’interrupteur pour activer la fonction.

Désormais, les applications ne pourront plus utiliser de la data en arrière-plan.

Pour configurer des exceptions, il suffit ensuite de toucher l’onglet Utilisation des données autorisée quand l’économie des données est activée .

. Vous aurez alors tout loisir d’accorder des autorisations aux applications dont vous avez besoin des notifications.

Ces manipulations devraient permettre à votre batterie de durer plus longtemps. Et pour obtenir encore plus d’endurance, vous pouvez toujours réduire la luminosité de l’écran et désactiver le Bluetooth quand vous n’en avez pas l’utilité.

Pour mémoire, il existe une myriade d’astuces pour optimiser votre smartphone. Sur Android, l’activation du mode développeur vous donne notamment accès à des fonctions supplémentaires insoupçonnées. Par ailleurs, un menu caché vous permet de connaître l’état de santé de votre batterie.