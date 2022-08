Android : comment retrouver votre première application téléchargée jadis ?

Android – Crédit : Unsplash

Au gré des années, vous avez probablement téléchargé une tripotée d’applications sur vos différents smartphones Android. Il faut dire que le choix est immense sur le Google Play Store. Communication, jeux vidéo, bureautique, streaming, lecture, information, apps de voyage, banques… Il y en a pour tous les usages !

Si vous utilisez le système d’exploitation de Google depuis belle lurette, vous avez probablement oublié quelles étaient les premières applications, téléchargées par vos soins, à trôner sur l’écran.

À lire > Android : 8 applications pour améliorer le son de votre smartphone

Quelles sont vos premières applications Android ?

Il est possible de faire un saut dans le temps en faisant quelques manipulations dans le Google Play Store. Et pour cause, toutes les applications que vous avez installées à partir du magasin d’apps sont associées à votre compte Google. Vous pouvez ainsi trouver une trace de vos premières apps téléchargées si tant est que ces dernières aient été installées avec votre compte Google actuel. Il suffit de suivre quelques étapes rapides :

Ouvrez le Play Store et touchez l’icône de votre profil à droite de la barre de recherche.

Cliquez sur Gérer les applications et l’appareil.

Basculez ensuite dans l’onglet Gérer puis sélectionnez Applications non installées dans le menu déroulant.

puis sélectionnez dans le menu déroulant. Triez ensuite les résultats en cochant Ajouts récents.

Les applications apparaissent désormais par ordre chronologique en fonction de leur date d’installation.

Faites défiler la liste jusqu’en bas pour retrouver la première application que vous avez installée.

Vous avez désormais devant les yeux un bon panorama de vos applications d’autrefois téléchargées en priorité sur vos anciens téléphones. Il est d’ailleurs possible que certaines ne fonctionnent plus sur les appareils modernes. Toujours au rayon des tutos, on vous révèle ici une fonction secrète sur Android qui permet d’empêcher les regards indiscrets.