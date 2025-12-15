Apple en 2026 : ces produits ne verront finalement pas le jour

Apple surprend une nouvelle fois. Sept produits majeurs de la marque ont vu leur lancement annulé ou repoussé à 2026.

2026, une année de transition pour Apple

L’année 2026 semble être une période de changement significatif pour Apple. Au lieu de submerger le marché avec des innovations, la société à la pomme privilégie un tempo plus modéré et envisage une réévaluation approfondie de certaines de ses priorités stratégiques. Par conséquent, plusieurs articles généralement attendus pourraient finalement ne pas être disponibles. Voici un tour d’horizon des appareils qui, selon toute vraisemblance, resteront absents du catalogue Apple en 2026.

Pas d’iPhone 18 classique

Apple ne commercialiserait pas de nouvel iPhone standard en 2026. Une première depuis le lancement du tout premier modèle en 2007. Cette décision ne signifie pas pour autant une année blanche sur le segment mobile. Apple prévoirait plutôt trois déclinaisons : un iPhone 17e plus accessible, un iPhone 18 Pro destiné aux utilisateurs exigeants, et surtout un iPhone Fold, marquant l’entrée de la marque sur le marché du smartphone pliant.

Mac Pro M5 mis en attente

Avec l’essor du Mac Studio, le Mac Pro a progressivement perdu sa place centrale chez les professionnels. Bien qu’une version équipée de la puce M5 soit en développement, sa sortie ne serait pas prévue avant 2027. Apple semble privilégier pour l’instant des machines plus polyvalentes et mieux adaptées aux besoins actuels des créateurs.

Aucun nouvel AirPods en vue

Après une année 2025 particulièrement riche en annonces autour des AirPods, Apple lèverait le pied en 2026. Aucun nouveau modèle, qu’il s’agisse des AirPods classiques ou des AirPods Pro, ne serait lancé.

Pause sur les iPad

Même constat pour les iPad. L’iPad 11, présenté au début de 2025, poursuivrait son parcours sans actualisation immédiate. Considéré comme une tablette à prix raisonnable, elle satisfait déjà les exigences des étudiants et des utilisateurs occasionnels, diminuant ainsi l’urgence de son remplacement.

Vision Pro : évolution sans révolution

Le casque de réalité mixte d’Apple continue de progresser dans l’ombre. En dépit d’une actualisation technique récente, le Vision Pro a toujours du mal à s’intégrer dans la vie quotidienne des utilisateurs. Il n’y aurait pas de version majeure attendue avant 2026.

Puce Apple Silicon M6 retardée

Bien que le cycle annuel des puces Apple Silicon laisse présager une M6 fin 2026, des obstacles industriels ralentiraient le projet. Les discussions avec Intel et les défis liés à la gravure en 2 nm chez TSMC repousseraient son lancement.

iPhone Air 2 compromis

Enfin, l’iPhone Air 2 semble fortement menacé. Le premier modèle, malgré son design ultra-fin, n’a pas rencontré le succès espéré. Apple pourrait choisir d’en rester là, l’iPhone Air ayant surtout servi de tremplin technologique vers l’iPhone Fold à venir.

Source : iPhon.fr