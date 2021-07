Apple : l’iPhone SE 3 arriverait début 2022 avec la 5G et la puce A14

Apple se préparerait à sortir la troisième génération de l’iPhone SE au premier semestre de 2022. Le smartphone abordable et compact serait compatible avec la 5G et serait doté de la puce A14 Bionic, celle que l’on retrouve sur les iPhone 12.

Le prochain iPhone SE d’Apple est la troisième génération depuis la sortie du premier modèle en 2016. Apple avait ensuite patienté 4 ans avant de sortir la deuxième génération de l’iPhone SE. Heureusement, il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour l’iPhone SE 3, même si le smartphone n’a pas été lancé cette année comme certaines fuites le suggéraient.

L’iPhone SE 2020 – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

En effet, Apple aurait bel et bien prévu de commercialiser l’iPhone SE 3 au premier semestre de 2022, soit deux ans après la sortie de l’iPhone SE 2020 qui était aussi performant que les smartphones Android les plus chers. Alors, quelles seront les nouveautés de l’iPhone SE 3 en 2022 ?

L’iPhone SE 3 conserverait le design de l’iPhone SE 2020

L’iPhone SE 3 serait le premier de la gamme à être compatible avec la 5G. Il deviendrait ainsi le smartphone 5G le plus abordable d’Apple. D’après un rapport de Digitimes, le design de l’iPhone SE 3 serait « à peu près le même » que celui de l’iPhone SE de deuxième génération. Il faut donc s’attendre à un capteur photo unique à l’arrière. Comme d’habitude, Touch ID serait à l’avant pour la reconnaissance biométrique.

De plus, l’iPhone SE 3 bénéficierait d’un gain de performances grâce à la puce d’Apple A14 Bionic. On la retrouve notamment chez les iPhone 12 sortis l’année dernière. Néanmoins, l’iPhone SE 3 n’aura pas un plus grand écran. En effet, l’iPhone SE 3 serait équipé d’un écran de 4,7 pouces. Celui-ci sera donc identique à celui de l’iPhone SE actuel.

L’analyste Ross Young avait déjà révélé il y a quelques mois que « le prochain iPhone SE LCD restera à 4,7 pouces en 2022 ». L’écran de 6,1 pouces avec un poinçon au lieu de l’encoche pour remplacer la caméra frontale est effectivement attendu pour l’iPhone SE 4. La quatrième génération de l’iPhone SE sortirait en 2023 et marquerait un changement radical pour la gamme. En résumé, les nouveautés attendues pour l’iPhone SE 3 de 2022 seront la 5G et la puce A14, mais il n’y aura pas de changements au niveau du design.

Source : BGR