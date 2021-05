Apple Music se prépare au streaming Hi-Fi avec des formats Dolby Atmos et lossless

Apple Music tease une annonce spéciale qui révolutionnerait la musique. En fouillant dans la bêta de l’application Android et iOS, 9to5Mac et 9to5Google ont découvert des références au streaming Hi-Fi avec le format Dolby Atmos, mais aussi des fichiers lossless.

Depuis quelques jours, Apple fait monter la hype autour de son application Music. Les utilisateurs sont effectivement accueillis par une animation du logo Apple avec la phrase suivante : « La musique ne sera plus jamais la même ». Apple se préparerait donc à lancer le streaming Hi-Fi sur son service de musique à la demande afin de rendre la qualité sonore encore plus fidèle pour les utilisateurs.

Interface d’Apple Music sur mobile – Crédit : Apple

Ce n’est pas la première fois que le streaming Hi-Fi sur Apple Music fait parler de lui. Plusieurs rumeurs l’ont déjà confirmé et cette fonction devrait même arriver en même temps que les prochains AirPods. Pour rappel, la firme de Cupertino devrait dévoiler les AirPods 3 demain, mardi 18 mai. Quoi de mieux que de profiter de l’annonce de nouveaux écouteurs true wireless pour présenter le streaming Hi-Fi sur Apple Music ?

Deux formats lossless et Dolby Atmos découverts dans la bêta d’Apple Music

Nos confrères de 9to5Google et 9to5Mac ont fouillé comme à leur habitude dans les fichiers de la version bêta de l’application sur Android et sur iOS. Ils ont ainsi découvert deux options pour écouter de la musique avec des fichiers lossless (sans pertes) et la présence de Dolby Atmos pour un son surround. En effet, les AirPods Pro profitent déjà de la spatialisation audio depuis septembre 2020 et les AirPods 3 en seront probablement équipés.

En ce qui concerne les fichiers lossless, 9to5Google a découvert deux formats différents dans la bêta sur Android. L’un est à 24 bits/48 kHz, soit de qualité supérieure à celle d’un CD, tandis que l’autre est à 24 bits/192 kHz. Ils ont également mis la main sur un avertissement d’Apple en ce qui concerne la consommation de données par la lecture de fichiers lossless en haute résolution.

La firme a donc précisé que : « les fichiers audio lossless utiliseront beaucoup plus d’espace sur votre appareil. 10 Go d’espace peuvent stocker environ 3 000 chansons en haute résolution, 1 000 chansons lossless et 200 chansons haute résolution lossless ». D’ailleurs, un rapport a récemment précisé que le streaming Hi-Fi ne sera pas proposé à un coût supplémentaire pour les abonnés. Il serait donc inclus dans la formule de base.

De plus, nos confrères de 9to5Mac ont découvert des références à Dolby Atmos et Dolby Audio dans la version iOS de la bêta. La spatialisation audio permettrait ainsi à Apple Music de se démarquer de ses concurrents. Pour le moment, rien n’est confirmé officiellement. Il faut donc faire preuve de patience jusqu’à demain, mardi 18 mai, pour la présentation des AirPods 3 et la grosse annonce d’Apple Music.

Source : 9to5Mac