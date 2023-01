Apple ne prépare pas de nouveau HomePod mini

La semaine dernière, Apple a présenté son nouveau HomePod de deuxième génération plus puissant et plus cher que le précédent. La nouvelle enceinte connectée est équipée de l’audio spatial avec Dolby Atmos et d’une puce S7 comme celle de l’Apple Watch Series 7, le tout pour 349 €. Suite à cette annonce, il semblait logique de bientôt découvrir un nouveau HomePod mini pour succéder au modèle de 2020. Ce ne sera néanmoins pas le cas.

L’HomePod mini © Apple

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman a révélé qu’Apple ne « travaille pas activement » sur un nouveau HomePod mini. La petite enceinte connectée pas chère lancée en 2020 ne sera donc pas renouvelée de sitôt. Quelques mois après avoir lancé le HomePod mini en 2020, Apple avait cessé la production de l’HomePod original sorti en 2018. Jusqu’à la semaine dernière, l’HomePod mini était donc la seule enceinte connectée de la marque à la pomme.

L’HomePod mini actuel pourrait bénéficier d’améliorations logicielles avant la sortie d’un nouveau modèle

Mark Gurman a expliqué que : « après le lancement du nouveau HomePod, de nombreux utilisateurs ont commencé à poser des questions sur une mise à jour du modèle mini. Mais à ce stade, je ne crois pas qu’Apple travaille activement sur un tel produit ».

Selon Mark Gurman, il n’y a pas de raison évidente de mettre à jour le HomePod mini pour le moment. La petite enceinte connectée propose effectivement les mêmes fonctionnalités majeures que le nouveau HomePod. En fait, le plus logique pour le moment serait de déployer des mises à jour logicielles pour le HomePod mini. « De réelles améliorations doivent probablement être apportées » à l’enceinte connectée compacte, selon Mark Gurman.

Le HomePod mini pourrait effectivement bénéficier de plusieurs améliorations logicielles telles que l’intégration de Siri et de certaines applications. En tout cas, un nouveau HomePod mini risque de ne pas voir le jour avant plusieurs années. Apple travaillerait cependant sur d’autres appareils pour la maison, dont un écran intelligent qui combine les fonctionnalités d’Apple TV, de l’HomePod et d’une caméra.

Source : MacRumors