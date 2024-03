Apple TV+ : ces 50 films sont gratuits, comment faire pour les regarder ?

© Envato

Apple TV+ permet de regarder 50 films gratuitement comme Mad Max : Fury Road ou Le Loup de Wall Street

Pour cela, il faut vous localiser aux États-Unis avec un VPN

Vous n’êtes pas sans savoir que parmi toutes les plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+, on trouve Apple TV+. Le service de la firme de Cupertino s’est largement démarqué en produisant de grands noms comme Ridley Scott avec Napoléon ou Martin Scorsese avec Killers of the Flower Moon. Aujourd’hui, bonne nouvelle puisque le géant de la SVOD offre 50 films – enfin, ils ne sont pas à vous mais accessibles depuis la plateforme. Il y a toutefois une condition.

À lire > Apple TV+ : vous voulez tout savoir sur le service ? On vous fait un résumé

Localisez-vous aux États-Unis pour profiter des films offerts

Apple TV+ a beau être moins populaire que les plateformes précédemment citées, on lui doit des succès d’estime, notamment pour les séries avec Severance, Ted Lasso, Silo, The Morning Show, Servant, Black Bird, etc.

Pour convaincre de nouveaux utilisateurs de souscrire à son service de SVOD, la firme de Cupertino offre 50 films. Il y a toutefois une condition pour y accéder.

Licence Gratuite Télécharger Apple TV (13.4.0) Playstore : (5477 votes) Appstore : (52534 votes) Multimédia

Développeur Apple Inc. Télécharger Apple TV

Quels sont les 50 films gratuits sur Apple TV+ ?

L’opération se destine aux utilisateurs situés aux États-Unis ce qui étonne peu puisque les droits de diffusion ne sont pas les mêmes chez nous. Il faudra donc vous munir d’un VPN pour vous localiser au pays de l’Oncle Sam et mettre la main sur ces 50 programmes. Si vous n’en avez pas, jetez un coup d’oeil à notre sélection des meilleurs apps de février 2024.

Voici la liste des 50 films telle que rapportée par 9to5mac :