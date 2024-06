Les meilleurs films d’horreur à regarder sur Netflix en 2024

© Envato

Netflix dispose d’un catalogue fourni, qui s’enrichit très régulièrement de nouveaux contenus. Parmi les milliers de films que la plateforme met à disposition de ses abonnés, on retrouve de l’action, de la comédie, du romantisme, ou encore de l’épouvante. C’est sur ce dernier genre que nous allons nous concentrer dans cet article. En effet, le service de streaming a de quoi satisfaire les amateurs de films d’horreurs. Afin de vous permettre de choisir un film sans y passer trop longtemps, nous avons fait le tour de ce que la plateforme a de mieux à proposer en ce moment. Découvrez notre top 10 des meilleurs films horrifiques à voir sur Netflix.

1. Conjuring : les dossiers Warren

Ce film relate l’histoire vraie du célèbre couple d’enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, qui, au cours de leur carrière, ont aidé plusieurs familles impuissantes à faire face à des phénomènes surnaturels. Le premier volet de la saga Conjuring, intitulé Les dossiers Warren retrace les évènements de l’une des plus terrifiantes affaires qu’ils aient rencontré en venant en aide à une famille terrorisée par une présence maléfique dans leur ferme isolée.

Il s’agit très probablement de l’un des meilleurs films horrifiques disponibles sur Netflix. Si vous souhaitez passer une soirée effrayante à sursauter devant votre TV, Conjuring est un film tout indiqué. En effet, tout a été pensé pour vous flanquer une peur bleue : que cela soit les musiques, la mise en scène, ou encore la réalisation. Par ailleurs, quand on sait que l’intrigue est tirée d’une histoire vraie, on ne peut s’empêcher de ressentir une vague de sueurs froides.

2. Conjuring 2 : le cas Enfield

Dans cette suite du premier Conjuring, on retrouve les époux Warren dans une nouvelle enquête. Cette fois-ci, on retourne en 1976, l’une des affaires les plus tristement célèbres en Angleterre : les meurtres d’Amityville. Le couple d’enquêteurs va devoir déterminer si le père responsable de l’horrible massacre de sa famille, était ou non sous l’emprise d’une entité démoniaque. Suite à une vision d’horreur, Lorraine décide de faire une pause sur les enquêtes. Toutefois, l’appel de détresse d’une famille, dont la fille a été possédée par un démon, va rapidement la rappeler à l’ordre.

Conjuring 2 : le cas Enfield est un film d’horreur effrayant, qui livre une suite réussie au premier volet. On y fait notamment la rencontre d’une nonne diabolique qui a eu droit à deux long-métrages dédiés. Ce long-métrage distille un récit captivant et palpitant, porté par le même casting, une mise en scène impeccable, et une réalisation toujours aussi léchée. À l’instar du premier volet, accrochez-vous bien car les frissons sont au rendez-vous.

3. Annabelle 2 : la création du mal

Ce film revient sur les origines de la poupée malfaisante, introduite dans le premier volet. Après la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme accueillent une sœur et six jeunes filles suite à la fermeture de leur orphelinat. La vie de ces jeunes pensionnaires va tourner au cauchemar quand Annabelle, une étrange poupée en porcelaine possédée par un démon, va se mettre à les terroriser.

Après un premier volet réussi, la poupée fait son comeback dans une suite tout aussi aboutie. Malgré des screamers souvent prévisibles, on retrouve l’ambiance sombre et malfaisante qui fait le succès de la saga, en lien avec les films Conjuring. Fort d’une réalisation solide et de plans très réussis, Annabelle 2 tient en haleine du début à la fin. Il s’agit indéniablement d’un bon film de frousse comme on les aime (ou les déteste), à consommer dans le noir à bon volume, pour des sensations garanties.

4. L’exorcisme de Hannah Grace

Dans ce film, on suit le cauchemard de Megan Reed, une ex-policière qui se retrouve confrontée à un cas de possession démoniaque après avoir accepté un poste d’agent d’admission dans une morgue. Le cadavre d’Hannah Grace, une jeune femme décédée trois mois plus tôt va en effet reprendre “vie” et commettre plusieurs meurtres horribles, sous la supervision d’une entité diabolique.

Bien que le scénario puisse paraître assez banal pour un film horrifique, il est suffisamment bien construit pour donner la chair de poule. En effet, le réalisateur joue ici avec nos angoisses les plus profondes en se concentrant sur les dérives psychologiques, l’anxiété et la dépression, qui affaiblissent l’esprit humain, et peuvent le conduire jusqu’à la damnation. D’autre part, les visuels forts, le silence omniprésent, et aussi les décors, contribuent directement à l’ambiance du film, qui a été soigneusement travaillée. Ajoutez à cela quelques moments de frayeur, et vous obtenez L’Exorcisme de Hannah Grace, un film réservé à un public averti.

5. Sans un bruit

Après que des superprédateurs aient eu raison de la majorité des êtres vivants sur Terre, les rares survivants sont contraints de vivre dans le silence pour échapper à la menace de ces créatures particulièrement sensibles aux sons. Dans ce contexte, le film suit le quotidien d’un couple et de ses deux enfants dans leur ferme isolée.

Ce thriller d’horreur et de science fiction avec Emily Blunt est un film angoissant au suspense insoutenable. Il nous plonge dans l’horreur et la frustration de ce monde post-apocalyptique extrêmement hostile et ne laisse aucun répit aux protagonistes, ainsi qu’à nous autres spectateurs. Fort d’un scénario prenant et haletant de bout en bout, d’une réalisation maîtrisée, et d’un casting bien choisi, Sans un bruit est une pépite cinématographique qui mérite le détour. Ce film américain a eu droit à une suite tout aussi aboutie en 2020. Par ailleurs, deux autres long-métrages verront le jour cette année et en 2025.

6. Get Out

Chris, un homme noir en couple avec Rose, une femme blanche, se rend en week-end dans la maison des parents de sa petite amie. Cette première rencontre s’avère pour le moins froide et jette une ambiance particulièrement malaisante. Mais si Chris met cela sur le compte de sa couleur de peau, le jeune homme réalise qu’une menace bien plus inquiétante le guette. Quelque chose de totalement hors du commun.

Ce film étrange, qui oscille entre réalité et fiction, déroule un scénario habile et bien ficelé avec de vrais messages sur le racisme. Surfant avec les codes de l’horreur, Get Out se démarque par son ambiance inconfortable et singulière, qui garantissent l’immersion ! La tension est palpable et les acteurs remplissent leur rôle à la perfection. Encore un chef d’œuvre signé Jordan Peele, à qui l’on doit le très bon Nope, également disponible sur Netflix, ainsi que l’ultra violent Monkey Man, son dernier film. Il convient toutefois de ne pas trop tarder si vous souhaitez visionner Get Out, qui sera supprimé du catalogue dès le 14 juin.

7. Le Rituel

Afin de rendre hommage à leur ami décédé, un groupe d’amis entame une randonnée dans la nature sauvage scandinave. Malheureusement, ils s’engouffrent sans le savoir dans une portion de la forêt dans laquelle ils auraient mieux faire de ne pas mettre les pieds. La panique commence à se faire ressentir au sein du groupe lorsqu’ils réalisent peu à peu qu’une présence menaçante les traque à chaque tournant.

Ce film aux inspirations blair-witchienne dévoile une histoire flippante et captivante, qui aborde les thèmes de la culpabilité et du deuil. On retrouve une ambiance glauque, caractéristique des films du genre, ainsi qu’une créature fantastique tout droit sortie du mythe nordique.

8. Bird Box

Dans Bird Box, le monde est décimé par une mystérieuse force. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la seule solution pour survivre est de garder les yeux fermés. Malorie cherche un endroit où se réfugier avec ses deux enfants, mais elle va devoir le faire avec les yeux bandés si elle souhaite les conduire à bon port.

Il n’est jamais trop tard pour regarder Bird Box, l’un des films d’horreurs culte de Netflix. Ce long-métrage original reprend un peu le concept de Sans un bruit, mais différemment, puisqu’ici les personnes doivent fermer les yeux pour espérer survivre, et le bruit est justement un moyen crucial pour s’orienter. Le film profite d’une bonne mise en scène et compte sur des acteurs talentueux comme Sandra Bullock, John Malkovich, ou encore Sarah Paulson.

9. #Alive

Vous aimez les productions coréennes et les films de zombies ? #Alive n’attend que vous ! L’histoire suit un jeune homme accro aux jeux vidéo, alors qu’un virus transforme les habitants en morts-vivants. Il se retrouve enfermé dans son appartement et n’a aucun moyen d’appeler à l’aide. Il se met alors à communiquer avec l’une de ses voisines.

Avec ses séquences d’action rythmées, et son suspense omniprésent, #Alive est un excellent film de zombies qui plaira forcément aux adeptes du genre. La performance des deux acteurs principaux rend le récit encore plus poignant et crédible.

10. M3GAN

Dans ce long-métrage, Gemma, une brillante roboticienne travaillant pour une entreprise de jouets se voit confier la garde de sa nièce de huit ans, dont les parents sont soudainement décédés. Débordée par les évènements, elle décide de mettre entre les mains de la jeune orpheline sa dernière création, M3GAN, une poupée révolutionnaire boostée à l’IA, mais encore en développement. Ce qui, comme vous vous en doutez, n’est sans doute pas la meilleure des idées !

Les poupées pour enfant ne sont jamais très rassurantes n’est-ce pas ? Après Chucky, ou encore Annabelle, le film d’épouvante M3GAN apporte sa pierre à l’édifice. Il est toutefois bon de préciser que cette œuvre a davantage les traits d’un film de science-fiction, plutôt que d’un véritable film de frousse. Cela dit, le récit et son déroulement parviennent à susciter de l’angoisse, d’autant que la poupée semble plus vraie que nature. Un film divertissant qui nous rappelle que les dangers de la technologie sont bien réels, quand elle s’immisce un peu trop dans nos vies.

