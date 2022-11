« Arrêtez d’être méchants avec lui », implore la mère d’Elon Musk

Elon et sa mère © @elonmusk

Les critiques fusent contre Elon Musk depuis qu’il a racheté Twitter. Et pour cause, le milliardaire a pris un certain nombre de décisions qui déplaisent à la communauté de l’oiseau bleu à l’instar de la certification payante de Twitter Blue qui fera son retour le 29 novembre. D’aucuns déplorent la désinformation qu’une telle fonctionnalité a déjà provoqué (faux comptes en pagaille) et critiquent Musk avec véhémence.

En interne, le nouveau patron a licencié du jour au lendemain la moitié des effectifs de Twitter. Des méthodes jugées cruelles qui ont fait couler beaucoup d’encre. Dans la tempête, Elon Musk peut compter sur le soutien inconditionnel de sa mère Maye Musk.

Comme le rapporte Business Insider, la BBC diffuse actuellement un documentaire en trois épisodes intitulé The Elon Musk Show. Celui-ci revient sur l’ascension de l’homme le plus riche du monde à travers des entretiens avec ses proches, ses anciens employés et ses détracteurs.

À lire > Le fils d’Elon Musk échoue à mettre sa fusée en orbite (et ça l’énerve beaucoup)

Elon Musk a le soutien indéfectible de sa mère

Interrogée, la mère du magnat de la technologie, Maye, décrit son fils comme un « génie ». Malgré l’admiration que ses réalisations suscitent, elle reconnaît toutefois que « personne ne souhaite être à sa place ». En cause, le torrent de critiques qui s’abat constamment sur lui. « Avec ces entreprises, il reçoit beaucoup de haine », explique Maye Musk avant de demander à ses détracteurs de lui lâcher la bride : « Arrêtez d’être méchants avec lui ».

À noter que ce n’est pas la première fois que Maye Musk prend la défense de son fils. Depuis son acquisition tumultueuse de Twitter, elle n’a de cesse de poster des messages de soutien en citant notamment certains tweets trollesques d’Elon :