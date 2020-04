Asus ROG Zephyrus Duo : un PC portable gaming à deux écrans

Les nouveaux PC portables Asus de la gamme ROG Zephyrus, destinés aux joueurs, voient une bonne partie de leur composants renouvelés. Au programme : les puces Intel de 10ème génération et Nvidia RTX 2070 Super et 2080 Super. Mais aussi et surtout le Zephyrus Duo, avec comme son nom l’indique un peu, deux écrans !

En ce début Février 2020, le constructeur Asus annonce le rafraîchissement de toutes les machines de sa gamme gaming ROG Zephyrus. Ainsi, les ordinateurs portable de l’année 2020 se voient dotés de la dernière génération de puces Intel et Nvidia : Core i7-10875H / Core i9-10980 HK et RTX 2070 Super et RTX 2080 Super. Les nouveaux Zephyrus sont également dotés d’écrans certifiés Pantone,

ROG Strix Scar 15 G532 – Crédit : Asus

D’autre part, pour améliorer le refroidissement du processeur, certaines de ces configurations exploitent du métal liquide à la place de la traditionnelle pâte thermique, ce qui permet de faire baisser les températures de 15 à 20 degrés.

Enfin, grâce au connecteur Thunderbolt 3, la recharge de la batterie de ces machines peut s’effectuer avec un simple câble USB C (avec un adaptateur secteur de 65 W).

ROG Zephyrus Duo GX550, le Zenbook Pro Duo pour les joueurs

Mais la principale nouveauté réside dans l’arrivée d’une configuration très originale, le ROG Zephyrus Duo GX550. Avec son deuxième écran tactile, appelé ScreenPad Plus, placé au dessus du clavier, ce nouveau PC portable n’est pas sans rappeler le Zenbook Pro Duo que nous avons testé il y a quelques mois.

Toutefois, le système a depuis été optimisé puisque le second écran se relève automatiquement à l’ouverture du PC portable afin d’offrir un meilleur angle de vision (l’aération des composants s’en trouve également renforcée). L’écran principal, de 15,6 pouces, est compatible G-Sync et sa définition est soit Full HD (auquel cas il fonctionne à 300 MHz), soit 4K (60 Hz, 100 % sRGB).

ROG Zephyrus Duo GX550 – Crédit : Galaxie Média

L’écran secondaire, quant à lui, est tactile et a une diagonale de 14,1 pouces et affiche des images en 3 840 x 1 100 pixels. Il peut être utilisé dans son entièreté, ou divisé en deux ou trois zones égales. Chaque zone peut être utilisée pour afficher les données provenant d’applications comme Overwolf, Twitch, etc. Une zone peut aussi servir à répliquer l’écran de son smartphone.

Toutes les caractéristiques des PC portables Asus ROG de 2020

Voici les principales caractéristiques des nouveaux Zephyrus :