Avatar : Les Na’vi arrivent bientôt sur Terre selon le producteur du film

Quelques jours seulement après la sortie du film le plus attendu de l’année (voire de la décennie), on en sait déjà plus sur les suites imaginées par James Cameron. Dans Avatar 5, le peuple Na’vi, originaire de Pandora, pourrait faire leur arrivée sur la planète Terre.

On savait déjà que l’histoire des trois prochains films Avatar était déjà écrite. Cependant, on avait, jusqu’à présent, aucune indication sur les directions prises par les scénaristes et le réalisateur. Aujourd’hui, Jon Landau, producteur du film, en a révélé davantage. Et cette annonce devrait ravir les fans des aventures fantastiques, romantiques et tragique des Na’vi.

En effet, selon Landau, le dernier volet d’Avatar, prévu pour 2028, devrait suivre les habitants de la planète Pandora sur Terre. L’objectif serait alors d’analyser de manière critique et nouveau notre société et notre planète par l’intermédiaire du regard de Neytiri.

Dans le cinéma, c’est bien souvent le nombre d’entrées et les recettes faites par un film qui imposent certaines décisions. Ici, c’est la réalisation des suites d’Avatar qui serait soumise au succès du deuxième volet. En effet, si Avatar 3, 4 et 5 sont déjà écrits et validés par les équipes de production , le réalisateur a récemment fait savoir que ces suites seraient produites uniquement si le succès en salle de La voie de l’eau est à la hauteur des investissements faits. Pour rappel, la production d’Avatar 2 a coûté près de 250 millions de dollars.

Si les critiques sont, jusqu’à présent, plutôt bonnes et unanimes, le succès de la super production américaine reste incertain. D’autant qu’un autre blockbuster semble avoir conquis le public ces dernières semaines. Black Panther: Wakanda Forever, demeure, en effet, en tête du box-office américain. La sortie mondiale du film mercredi, en simultané, devrait encourager les spectateurs à se déplacer en masse dans les cinémas. C’est du moins ce qu’espèrent James Cameron et ses équipes. Le réalisateur a déjà prévenu. En cas d’échec de ce deuxième volet, Avatar 3 pourrait être ré-écrit pour conclure définitivement les aventures du peuple Na’vi.

