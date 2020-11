Avengers : L’Ère d’Ultron : Pourquoi Hulk n’a pas battu Iron Man ?

Grâce à son armure et une augmentation massive de sa taille, Iron Man a eu raison de la force de Hulk dans Avengers Age of Ultron.

Malgré sa puissance, Hulk n’a pas été capable de venir à bout d’Iron Man dans Avengers : L’Ère d’Ultron. C’est l’une des rares déroutes que le Goliath vert aura subi dans l’univers cinématographique de Marvel. Le combat Hulk vs Iron Man est expliqué par l’influence des pouvoirs de la Sorcière Rouge sur ce dernier. A l’heure où le personnage fait parler de lui et de son avenir dans le MCU, ce combat continue de surprendre.

Hulk perd le combat contre Iron Man – Crédit : Marvel

Grâce à son armure Hulkbuster et une augmentation significative de sa taille, Iron Man finit par avoir l’ascendant sur la force titanesque de son adversaire. Après un échange de frappes et de coups long et brutal, Iron Man sort triomphant de ce face à face de légende.

Une défaite surprenante !

Présenté comme le personnage le plus fort du MCU, Hulk connait ainsi une défaite pour le moins déroutante. Même si l’armure Hulkbuster a spécialement été conçue pour le vaincre, Hulk a la réputation de venir à bout de toutes les parades imaginées à son encontre. Mais le coup de poing final d’Iron Man laissera chaos le géant vert, fragilisé par ce face à face retentissant.

Pourtant Hulk avait l’ascendant sur une importante partie du combat. Le Goliath vert était sur le point de gagner la partie, en faisant s’écrouler un immeuble sur lui et son adversaire. Émergeant des débris, Hulk, essoufflé, reçoit le coup de poing fatal de son adversaire. Grâce à ce coup inattendu, Iron Man peut enfin savourer son triomphe. Mais comment le géant a t-il pu être mis au tapis par cette simple riposte ?

Il ne faut pas oublier que les pouvoirs de Hulk sont alimentés uniquement par la colère. L’écroulement de l’immeuble a perturbé ses sens. Et le géant n’a pas eu suffisamment le temps de reprendre ses esprits ! Iron Man a donc profité de cette absence pour achever son rival. La tournure des événements aura en ce sens été favorable pour Iron Man. En d’autres termes : le super-héros n’aurait pas gagné si la rage de Hulk ne s’était pas calmée.

Ce n’est pas la première fois que Hulk est mis à mal dans un combat important. On se souvient de sa défaite cuisante contre Thanos. Son échec contre Iron Man est d’autant plus significatif car cela lui aurait offert une victoire, refusée jusqu’alors refusée dans les derniers films du MCU !

Mais Hulk pourrait prochainement se rattraper ! En effet, un film Hulk vs Wolverine est en cours de développement côté Marvel. De quoi réjouir les fans du genre, qui pourront également se consoler avec la série She-Hulk sur Disney+.

