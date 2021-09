Avengers Endgame : la plus grosse vanne du film expliquée

Les fameuses fesses de l’Amérique – Crédit : Marvel Studios

La troisième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) s’est terminée avec Spider-Man : Far From Home. Mais précédemment, les Avengers ont terrassé Thanos dans un combat en deux parties. La dernière, Endgame, a même eu droit à sa version rétrogaming alors que le Titan fou n’existe plus. La nouvelle menace du MCU ? Kang le Conquérant, introduit dans Loki sur Disney+. Mais si la seconde partie du long-métrage est si appréciée, c’est car les frères Russo apportent de petites touches d’humour au centre d’un ton dramatique. Et Endgame a offert la plus grosse vanne du MCU !

Une vanne faisant référence à un échange entre Iron Man et Ant-Man

Spider-Man ou Ant-Man sont connus pour leur sens de l’humour. Captain America, venu tout droit des années 40, est beaucoup plus coincé. Mais Endgame a prouvé aux spectateurs que Steve Rogers sait relâcher la pression quand il le faut avec la réplique : « That’s America’s Ass ! ». Une phrase signifiant tout simplement, en français : « C’est le fessier de l’Amérique ».

Cette scène a lieu lorsque Captain America se bat contre lui-même, la version de 2012 des événements de New-York dans Avengers. Alors que son double est assommé, le super-héros lance la célèbre phrase en découvrant son postérieur.

Cette réplique fait référence à une scène pendant laquelle Iron Man se moque du costume du super-héros, affirmant qu’il ne met pas en valeur son postérieur. Ant-Man prend la défense de Steve Rogers et pense que « That’s America’s Ass ! ». Captain America rend donc hommage à son collègue avec cette réplique en découvrant ses fesses. Ou plutôt ses fesses de 2012.

Une vanne rapidement répandue en ligne

Sam Wilson, le nouveau fessier de l’Amérique ? – Crédit : Marvel Studios

Cette affirmation selon laquelle le derrière de Steve Rogers est la propriété des Etats-Unis s’est rapidement répandue en ligne. Beaucoup de spectateurs ont apprécié cette blague prouvant que Captain America sait relâcher la pression. On trouve généralement plusieurs photos des fesses de Chris Evans accompagnées de la réplique.

Maintenant que l’acteur n’est plus dans le MCU, les répliques ont cessé même si certains fans persistent. Mais qui sait. Maintenant que Sam Wilson (Anthony Mackie) a repris le rôle, un hommage à la réplique aura lieu dans le futur ?

