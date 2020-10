Avengers Infinity War : Shuri révèle ce qu’il s’est passé avec Vision

Vision pendant que Shuri essaye de retirer la Pierre de l’Esprit – Crédit : Marvel Studios

Avengers : Infinity War est l’un des films les plus épiques de Marvel. Parmi les nombreuses scènes d’action qui ont su tenir les spectateurs en haleine durant le film, l’une a particulièrement marqué les esprits des fans. Il s’agit de la mort du super-héros androïde Vision. En défendant Wakanda contre l’armée de Thanos, les Avengers et Black Panther ont demandé à la princesse Shuri de retirer la Pierre de l’Esprit du crâne de Vision. En effet, Thanos, dont l’âge est estimé à 1 000 ans au moment du film, la convoitait plus que tout afin de compléter sa collection des six Pierres d’Infinités.

Shuri explique ce qu’il s’est passé dans le nouveau livre des Wakanda Files

Alors qu’elle s’affairait à retirer la Pierre de l’Esprit, Shuri s’est fait attaquer dans son laboratoire. L’assaillant a réussi à repartir avec Vision, ce qui a alors mené à la scène finale épique du film et à la mort inévitable du super-héros. S’apercevant que Thanos était bien plus puissant que les Avengers, Vision a demandé à Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, de détruire la Pierre avant que le super-vilain puisse mettre la main dessus.

La Pierre de l’Esprit a été détruite, et Vision avec. Néanmoins, Thanos avait alors un plan B. Il s’est servi de la Pierre du Temps pour ressusciter Vision et ainsi directement arracher la Pierre de l’Esprit, le tuant à nouveau. Au final, la mort de Vision aurait pu être évitée si Shuri avait réussi à retirer la Pierre avant de se faire attaquer. Dans le nouveau livre des Wakanda Files, les studios Marvel ont expliqué pourquoi Shuri a échoué.

En fait, selon les dires de Shuri dans les Wakanda Files, la tâche relevait de l’impossible. La princesse du Wakanda a expliqué que : « deux milliards de neurones connectaient la Pierre de l’Esprit au réseau neuronal de traitement de Vision. Bien sûr, ils [les Avengers et Black Panther] m’ont chargé de supprimer ces milliards de connexions et de les rediriger au milieu d’une bataille afin de pouvoir détruire la Pierre. Une tâche que je n’ai malheureusement pas pu accomplir à temps ». Ainsi, la seule raison pour laquelle Shuri n’a pas réussi à sauver Vision est tout simplement qu’elle manquait de temps.

