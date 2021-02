Bang & Olufsen Beosound Level : une enceinte portable conçue pour durer des décennies

Celle-ci a un look très rétro, avec un cadre en aluminium, dans lequel sont intégrées les commandes tactiles. On retrouve également des finitions extérieures en tissu ou en bois.

Bang & Olufsen Beosound Level – Crédit : Bang & Olufsen

Avec cette nouvelle enceinte, B&O propose un haut-parleur portable haut de gamme, que vous pouvez déplacer dans votre maison. Cependant, il vous est également possible d’opter pour un support mural, facturé 99 euros. L’entreprise affirme que cette enceinte est conçue pour durer plus longtemps, grâce à une conception qui permet « un entretien, une maintenance et une réparation faciles. ». Son design rappelle celui de la Beosound Stage, la barre de son en bois de Bang & Olufsen à 2250 €.

Beosound Level : une enceinte modulaire facile à réparer

La société affirme que « les clients peuvent effectuer des opérations simples comme le remplacement de la batterie et les magasins partenaires peuvent facilement accéder aux parties vitales du haut-parleur. ». Mais ce n’est pas tout. L’enceinte disposerait d’un module de diffusion en continu remplaçable qui, selon l’entreprise, alimentera toutes ses futures enceintes domestiques. Ainsi, si jamais celui-ci devenait obsolète un jour, il pourrait être remplacé très facilement.

La Beosound Level est équipée de 2 woofers de 4 pouces, 2 tweeters de 0,8 pouce, ainsi que d’un haut-parleur à spectre complet de 2 pouces. Au total, l’enceinte portable délivre une puissance sonore de 105 W grâce à ses 5 haut-parleurs. Elle est alimentée par une batterie magnétique qui permet jusqu’à 16 heures d’écoute en une seule charge.

Sa technologie innovante permet également un réglage acoustique qui passe automatiquement de 180 degrés à 360 degrés selon l’emplacement du haut-parleur pour un son clair où que vous soyez. Cela permet notamment d’adapter le rendu sonore si celle-ci est posée sur une table ou accrochée à un mur.

Enfin, l’enceinte prend en charge les commandes vocales via Google Assistant, Bluetooth, et vous pouvez également le diffuser en streaming via les normes AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect. Elle est déjà disponible en vente sur le site de Bang & Olufsen au prix de 1500 euros. Si son prix est trop élevé pour vous, vous pouvez toujours aller consulter notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth portables pour trouver votre bonheur.

Source : Bang & Olufsen