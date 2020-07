Beth de The Walking Dead est totalement ouverte pour reprendre son rôle dans la série d’AMC

Lorsqu’on est un acteur de The Walking Dead, il faut être préparé à perdre son rôle à tout moment. Dans la saison 5, c’est la comédienne et chanteuse Emily Kinney qui a dû faire ses adieux à la série. Aujourd’hui, son rôle de Beth lui manque et l’actrice aimerait beaucoup revenir dans le show.

Crédit : AMC

Emily a incarné Beth pendant quatre saisons. Fille de Hershel et sœur de Maggie, ce personnage a connu une importante évolution au fil des années. Beth était en effet encore une ado lorsque Rick et sa bande ont fait sa rencontre. Isolée à la ferme avec sa famille, Beth avait à l’époque tenté de se suicider. Avant de disparaître, elle est devenue une femme forte, prête à tout pour se défendre et survivre. Elle parvient même à aider Noah, avec qui elle était retenue prisonnière dans un hôpital, à s’enfuir.

Malheureusement, son parcours de guerrière s’est arrêté net lorsque l’ex-policière Dawn lui tire une balle dans la tête pendant l’échange d’otages. Beth meurt sur le coup. Il paraît donc peu probable que ce personnage puisse revenir vivant dans la série, et Emily Kinney le sait bien. Dans une récente interview accordée au podcast Let’s Stay Together, l’actrice évoque ses chances de revenir dans The Walking Dead. « Je veux dire, on m’a tiré une balle dans la tête », reconnait-elle sur un ton amusé.

Son rôle de Beth dans The Walking Dead lui manque

Kinney est cependant nostalgique de son expérience sur le show. « J’adorais la série, j’ai adoré y travailler. Ça me fait tellement plaisir d’en faire partie, je suis très fière de faire partie de ce show. ». Et pour répondre à la question sur son potentiel retour, l’actrice conclut : « Donc ça ne serait pas hors de question, s’il y avait un moyen, bien sûr ».

S’il semble impossible de revoir Beth en chair et en os dans The Walking Dead, Emily Kinney est ouverte à toute forme de collaboration. Pour la dernière saison, elle a d’ailleurs composé une chanson, chanté par Beta. Kinney est en effet chanteuse, tout comme son personnage dans la série que l’on a entendu interpréter plusieurs reprises dans la série. Depuis son départ de The Walking Dead, l’actrice a également poursuivi sa carrière sur le petit écran. On a pu la voir récemment dans la série Netflix Messiah.

Source : Comicbook