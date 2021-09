Bethesda rassure les joueurs PlayStation inquiets des exclusivités Xbox

Les jeux Bethesda ne seront pas tous des exclusivités Xbox. Pete Hines a tenu à rassurer les joueurs PlayStation inquiets de ces exclusivités qui semblent être de plus en plus nombreuses. Il a aussi tenu à rappeler que non, Starfield ne sortira pas sur PS5.

Depuis le rachat de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda Softworks, fin 2020 par Microsoft, une chose en particulier inquiète les joueurs PlayStation. La PS5 profitera-t-elle des prochains jeux du studio américain ou ces derniers seront-ils réservés à la Xbox Series ? À la suite du rachat, Tim Stuart qui est le directeur financier de Xbox avait assuré que tous les jeux Bethesda ne seraient pas des exclusivités Microsoft.

Starfield – Crédit : Bethesda Softworks

Néanmoins, les récentes nouvelles semblent prouver le contraire, du moins pour les jeux les plus attendus. À l’occasion de l’E3 2021 il y a quelques mois, Starfield qui est le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans a été présenté. Seulement voilà, le plus gros projet sur lequel Bethesda travaille et qui sortira en 2022 sera une exclusivité Xbox et PC. Les joueurs PlayStation ont donc de quoi être inquiets, mais Bethesda cherche à les rassurer.

Des jeux Bethesda sortiront toujours sur la PS5, mais ce ne seront pas les titres AAA comme Starfield

Pete Hines, le vice-président du marketing chez Bethesda, a discuté avec Aaron Greenberg, le directeur marketing chez Xbox, en direct sur Twitch. Ils sont notamment revenus sur les exclusivités Xbox des prochains jeux à venir. Pete Hines a voulu rassurer les joueurs en précisant que : « je ne sais pas si j’irai jusqu’à dire que vous avez déjà fini de jouer à des trucs sur PlayStation ».

Bien entendu, la Xbox est désormais la priorité de Bethesda pour les prochaines sorties, mais cela ne signifie que la PlayStation est totalement exclue. « Il existe des marques Xbox qui existent sur d’autres plateformes. Je pense que c’est important de le noter. Minecraft n’a pas simplement cessé d’exister sur quoi que ce soit une fois que Mojang a été racheté par Xbox. C’est un jeu massivement joué sur toutes ces autres plateformes. Ce n’est pas un ‘Désolé, tu ne pourras plus jamais jouer à quoi que ce soit de Bethesda’ », Pete Hines a-t-il ajouté. Pour rappel, Deathloop et Ghostwire : Tokyo sont deux jeux édités par Bethesda Softworks sortiront respectivement en 2021 et en 2022 sur la PlayStation 5.

De plus, Pete Hines a tenu à rappeler que Starfield sera bien une exclusivité Xbox et PC et que d’autres jeux ne verront jamais le jour sur la PS5. Il a néanmoins reconnu que le plan de Bethesda pour les prochaines sorties est encore incertain. D’ailleurs, il n’a pas dit un seul mot sur The Elder Scrolls 6 qui, selon Jeff Grubb, sera aussi une exclusivité Xbox et PC.

Le cloud gaming signerait la fin des exclusivités

Enfin, Pete Hines est aussi revenu sur le cloud gaming qui serait une solution pour jouer aux jeux Bethesda sur n’importe quelle plateforme sans se soucier des exclusivités. « C’est pourquoi je suis si enthousiasmé par la Xbox, c’est parce qu’elle s’est éloignée de : ‘Nous essayons de vendre une boîte et c’est tout ce qui nous intéresse’. Nous nous soucions de cela, mais je pense que la vision et les objectifs sont beaucoup plus grands et plus excitants », a-t-il déclaré. Le cloud gaming pourrait donc être le futur de Xbox. D’ailleurs, xCloud arrive sur les Xbox Series X/S et Xbox One cette année.

