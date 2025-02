Bientôt des chariots intelligents pour faire vos courses en supermarché

Crédit : Alexas_Fotos – pixabay

Alors que les caisses automatiques en libre-service ne séduisent pas les clients, car ils ne permettent pas de faire les courses du mois, et surtout, sont sources de fraudes, les supermarchés ont dû trouver une solution qui satisfasse tout le monde.

Le groupe Les Mousquetaires expérimentent déjà un système de vidéo surveillance alimenté par l’IA capable d’analyser le comportement des clients pour déceler les vols et les oublis d’articles, mais les supermarchés cherchent d’autres solutions qui améliorent en plus l’expérience du client et qui leur fasse gagner du temps.

Des caméras, un scanner et de l’IA dans un caddie intelligent

Intermarché teste depuis le mois de novembre 2024, à Provins, des caddies intelligents équipés d’un scanner et boostés à l’IA permettant d’améliorer l’expérience d’achat des clients.

Développé par Shopic, une entreprise israélienne, le chariot connecté se présente sous la forme d’un scanner qui se clipse à la poignée du chariot avec un imposant écran tactile. Inutile de scanner un code-barre article par article, les caméras et l’IA embarquée dans l’appareil détectent de quel produit il s’agit et le nombre présent dans le chariot. Les clients gagnent ainsi un temps considérable en diminuant le nombre de manipulations et ils peuvent également suivre en direct le montant de leur addition, afin d’ajuster leur budget. Cela rejoint le système de scannette déjà mis en place dans de nombreux supermarchés, mais en beaucoup plus pratique.

L’écran de l’appareil est suffisamment grand pour parfaitement visualiser vos achats, et pour, au passage, ajouter un peu de publicité pour suggérer certains produits en complément, ou encore pour vous indiquer les promotions en cours, comme c’est souvent le cas quand on fait ses courses en Drive.

Et au moment de passer en caisse, aucune vérification n’est requise, il suffit de passer aux caisses automatiques dédiées pour régler. Très peu de temps d’attente et là encore, aucune manipulation superflue.

Bientôt la fin des caddies en supermarchés ? La mise en place risque de ne pas se faire avant quelques années tout de même.