Black Mirror Bandersnatch : fin du procès, Netflix a conclu un accord avec l’éditeur de livres Chooseco

Le procès de Black Mirror Bandersnatch est enfin terminé. Netflix est effectivement parvenu à conclure un accord avec l’éditeur de livres Choose Your Own Adventure pour enfants Chooseco. Celui-ci l’avait poursuivi en justice pour violation de marque déposée.

Black Mirror : Bandersnatch est le film interactif de Netflix sorti le 28 décembre 2018. Si vous voulez visionner la série Black Mirror dans l’ordre chronologique afin de vous plonger dans son univers dystopique, sombre et satirique, il est conseillé de commencer par Bandersnatch avant les autres épisodes.

Extrait du film interactif Black Mirror : Bandersnatch – Crédit : Netflix

Seulement quelques jours après la diffusion du film sur la plateforme, une plainte avait été déposée par l’éditeur de livres pour enfants Chooseco. Celui-ci accusait Netflix de violation de marque déposée. En effet, la phrase « Choose your Own Adventure » était mentionnée dans Bandersnatch. C’est le nom de la série de livres qui était notamment très populaire auprès des enfants dans les années 1980-1990.

Les termes de l’accord entre Netflix et Chooseco n’ont pas été révélés

Par la suite, Netflix a reconnu avoir contacté Chooseco pour un projet. Néanmoins, celui-ci n’avait strictement rien à voir avec le film interactif de la série Black Mirror. En effet, ce film est destiné à un public adulte. De son côté, l’éditeur Chooseco est spécialisé dans les livres jeunesse. Ils sont conçus pour les jeunes enfants, voire même les très jeunes.

Le magazine américain The Hollywood Reporter vient de rapporter que le différend a été résolu entre Netflix et Chooseco. Cependant, les conditions de leur accord n’ont pas été publiquement partagées. En tout cas, la décision de justice ne devrait pas impacter les futures productions interactives de Netflix et même de Chooseco.

En effet, Todd Yellin qui travaille chez Netflix avait déclaré l’année dernière que Netflix envisagerait de réaliser davantage de productions interactives. Ce concept a été très prisé des utilisateurs de la plateforme. D’ailleurs, Netflix avait enregistré tous les choix effectués avant de partager les résultats. Pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet. La prochaine production interactive de Netflix pourrait être dédiée à un public familial et ainsi devenir encore plus populaire que Bandersnatch.

Source : Screen Rant