Black Widow : Scarlett Johansson explique pourquoi le film n’a pas été réalisé plus tôt

Attendu par les fans depuis de longues années, Black Widow envahira enfin les salles à l’aube de 2021. Apparue pour la première fois dans le rôle de Natasha Romanoff pour Iron Man 2, l’actrice a immédiatement fait sensation. Malgré des apparitions soutiens dans les films Avengers et Captain America, il aura fallu attendre la phase 4 pour que l’héroïne ait le droit à son propre film. Scarlett Johansson explique cette sortie tardive permet au personnage de se dévoiler pleinement.

En effet, la comédienne explique que son personnage avait besoin de s’installer pour dévoiler ses motivations et son parcours avant de se lancer dans une aventure qui lui soit dédiée.

Une arrivée tardive sur grand écran

Interrogée pour Black Widow: The Official Movie Special Book, la comédienne est revenue en détails sur ce choix. « Si nous avions fait un film solo sur Black Widow à l’époque, nous n’aurions pas obtenu le même résultat. Le sacrifice de Natasha dans Avengers Endgame m’a donné une perspective totalement différente de ce qu’ elle est. Avant, je ne pense pas que j’aurais pu montrer aux gens ce qui motive Natasha et son noyau émotionnel » explique la star.

« A l’époque, cela aurait donné un simple thriller d’espionnage. Mais nous n’aurions pas pu faire le travail d’introspection réalisé aujourd’hui » ajoute Johansson. On comprend à travers les lignes que la comédienne attendait que son personnage prenne de l’ampleur avant de s’engager ! Mais on devine surtout que le studio Marvel est longtemps resté frileux à l’idée de sortir un film centré sur une super-héroïne !

Black Widow aura la lourde tâche d’ouvrir la phase 4 du MCU. Un changement de ton est donné. Le film s’annonce comme un véritable drame familial sur fond de film d’action. Cette aventure arrive juste après le sacrifice de son héroïne dans Avengers Endgame. Il devrait donc permettre de répondre aux questions laissées en suspend sur ses origines et son parcours. En effet, Natasha va devoir affronter son passé et faire face aux siens. Elle entrera également en guerre contre un certain Taskmaster.

Maintes fois repoussé pour cause de crise sanitaire, Black Widow débarquera donc en salles en 2021. Si les fans attendent ce nouveau volet avec impatience, leurs critiques promettent d’être féroces si le film n’est pas à la hauteur de leurs attentes !

Source : We Got This Covered