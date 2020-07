BMW proposera des versions électriques de la Série 5, de la Série 7 et du X1

BMW a une histoire électrique mixte, puisqu’elle a été pionnière dans le secteur avec des modèles de véhicules électriques purs comme l’i3 et l’i8, puis a décidé de se concentrer sur les hybrides rechargeables à la place. Aujourd’hui, dans le cadre d’une refonte majeure de sa gamme, le constructeur automobile a annoncé qu’il allait proposer des versions entièrement électriques de ses véhicules grand public des séries 5, 7 et X1.

Lors d’une annonce relative aux nouvelles mesures de durabilité, Oliver Zipse, PDG du groupe BMW, a déclaré que de nouvelles voitures électriques allaient voir le jour. La marque de luxe allemande a déclaré que les deux berlines seront concernées par ces choix. Atteindre les objectifs d’émissions de CO2 semble être une priorité pour BMW.

La prochaine Série 7 sera disponible en quatre versions : totalement électrique, à essence avec un système hybride doux, diesel et hybride rechargeable. La Série 5 la rejoindra avec les mêmes options, tout comme le petit SUV crossover X1. L’iX3, dont les premières photos sont déjà disponibles, donnera le coup d’envoi de la vague électrique à batterie de BMW. Il est également question du SUV iNext, qui servira de véhicule électrique phare, et la berline électrique i4 qui viendra se positionner comme concurrente directe du Model 3 de Tesla. Avant la fin de l’année 2021, on peut également s’attendre à un Mini Cooper SE.

Le constructeur automobile allemand vise à mettre sur les routes plus de sept millions de modèles électriques en dix ans. Les deux tiers seront équipés d’une transmission entièrement électrique.

Dans un avenir plus proche, à l’horizon 2023, BMW prévoit d’avoir 25 modèles électriques, la moitié étant entièrement électriques. « L’objectif est de réduire les émissions de CO2 des véhicules de 40 % par kilomètre parcouru« , a déclaré BMW, conformément aux règles de l’UE qui exigent une réduction de 37,5 % des émissions d’ici 2030.

BMW pourra-t-il concurrencer Tesla ?

Il est encore trop tôt pour affirmer que BMW deviendra l’un des principaux acteurs du marché des véhicules électriques. En effet, le seul modèle disponible actuellement, l’iX3, n’est pas vraiment révolutionnaire. Peut être que la version 2021 sera plus compétitive. Cependant, tout porte à croire que l’entreprise prendra la question au sérieux et s’efforcera de rendre chaque nouveau modèle meilleur que le précédent.

