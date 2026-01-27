Google Pixel 10 + Pixel Buds2a : le pack complet en forte promotion chez Boulanger !

Le Google Pixel 10 est actuellement proposé en pack avec les écouteurs Pixel Buds 2a pour 649 € au lieu de 989 € chez Boulanger ! Une remise conséquente sur un smartphone récent et des écouteurs sans fil pensés tout spécialement pour l’écosystème Google.

Le Google Pixel 10 vise un public à la recherche d’un smartphone fiable, fluide et agréable à utiliser au quotidien. Ses performances, son format compact et son écran OLED de 6,3 pouces offrent un excellent compromis entre confort d’affichage et prise en main.

L’interface Android 16 reste fidèle à l’approche Google, elle est claire, cohérente et optimisée, avec une sensation de fluidité renforcée par l’affichage 120 Hz. C’est clairement un modèle pensé pour faciliter la vie de la très grande majorité des utilisateurs, sans fonctionnalités inutiles.

Pixel 10 : performances solides et expérience Google complète

Propulsé par la puce Tensor G5 et épaulé par une mémoire généreuse, le Pixel 10 assure une utilisation réactive au quotidien. Que ce soit pour le multitâche, les applications ou la photo, il saura répondre à vous attentes. L’autonomie annoncée de plus de 24 heures permet d’envisager une journée complète sans contrainte, avec en complément la recharge rapide et la recharge sans fil.

La partie photo s’appuie sur le traitement logiciel maison de Google, reconnu pour sa constance et sa simplicité d’usage, avec des améliorations pilotées par l’IA pour le rendu, la netteté et la gestion de la lumière. La sécurité n’est pas en reste, avec des protections matérielles et logicielles intégrées.

Un pack attractif, avec les Pixel Buds 2a inclus !

Proposé à 649 €, ce pack combine un smartphone récent et des écouteurs sans fil récents et parfaitement intégrés à l’écosystème Google. Une offre attractive pour qui souhaite renouveler son téléphone tout en profitant d’accessoires utiles.

