Bon plan : ce forfait 60 Go sur le réseau Orange et SFR est à seulement 7,49 euros

YouPrice lance un forfait 60 Go ajustable et pas cher – Photo de Zen Chung provenant de Pexels

Si vous en avez marre de payer pour des gigas que vous n’utilisez même pas, sachez qu’il est désormais possible d’éviter ce désagrément en optant pour un forfait mobile YouPrice. Avec ses offres ajustables, le nouvel opérateur vous assure de payer le prix qui correspond à votre consommation de data.

Pour sa formule L’Essential qui est actuellement en promo, si vous consommez entre 0 à 60 Go en un mois, vous payerez 7,49 € le mois pendant la première année puis 12,99 €/mois. Pour 60 à 80 Go de data consommé, le prix passe à 10,49 €/mois pendant un an puis 15,99 €/mois. Enfin, si votre consommation est comprise entre 80 et 110 Go, vous serez facturé à 13,49 €/mois la première année puis 18,99 €/mois.

Profiter de ce bon plan



Notez que ce forfait mobile est sans engagement. Si vous ne souhaitez pas payer l’offre à son prix initial, il suffit de résilier l’abonnement au bout de la première année.

YouPrice utilise par ailleurs les réseaux Orange et SFR. Ce sera à l’abonné de choisir l’opérateur qui capte le mieux là où il vit.

Enfin, l’offre est proposée par défaut en 4G. Mais si vous voulez surfer à plus grande vitesse, il est possible de souscrire une option 5G pour 4 euros supplémentaires par mois.



Ce qu’il faut retenir de cette offre YouPrice :

60 à 110 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine ;

14 Go de données mobiles en 4G depuis Europe et DOM ;

Appels et SMS/MMS illimités ;

Appels WiFi et 4G ;

Sans engagement et ajustable ;

Réseau Orange et SFR.

Voici les autres offres disponibles chez YouPrice en ce moment si le forfait L’Essential ne vous convient pas :

Forfait Le One avec 10 à 30 Go de data à partir de 5,49 €/mois la première année ;

Forfait Le Plus avec 110 à 150 Go de data à partir 10,49 €/mois la première année ;