Bon plan Galaxy S26 : 200 € de remise sur le tout nouveau flagship Samsung chez Pixmania !

Le Samsung Galaxy S26 est affiché à 789,98 € sur Pixmania au lieu de 999 €, soit plus de 200 € de remise sur le dernier flagship de Samsung sorti en mars 2026 ! Pour un smartphone haut de gamme de quelques semaines à peine, c’est une opportunité parfaite pour s’équiper au meilleur prix.

Les smartphones haut de gamme sont aujourd’hui le terrain où se jouent certaines des plus grandes batailles technologiques : qualité photo, intelligence artificielle embarquée, autonomie, fluidité d’affichage. Samsung, Apple et Google se livrent sur ce segment une concurrence féroce qui profite directement aux consommateurs, chaque génération apportant son lot d’améliorations substantielles. La gamme Galaxy S reste l’étendard d’Android chez Samsung, et chaque nouveau modèle fixe les standards de la catégorie.

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Annoncée le 25 février 2026 lors du Galaxy Unpacked et disponible depuis le 11 mars, la série S26 mise avant tout sur la photographie, l’intelligence artificielle et les performances. Samsung a également revu sa grille tarifaire à la hausse sur l’ensemble de la gamme, ce qui rend la promotion actuelle sur Pixmania d’autant plus intéressante.

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Un écran AMOLED 120 Hz, un Exynos 2600 et une IA signée Google

© Gints Ivuskans

Le Galaxy S26 embarque une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. Le tout protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant comme à l’arrière. Côté processeur, les modèles vendus en Europe sont équipés de la puce Exynos 2600, premier processeur Samsung gravé en 2 nm, associé à 12 Go de RAM. La batterie passe à 4 300 mAh, en hausse par rapport au S25, pour une autonomie annoncée jusqu’à 30 heures en lecture vidéo.

La partie photo s’articule autour d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP avec zoom x3, complétés par une caméra selfie de 12 MP. Le Galaxy S26 tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8, et intègre Galaxy AI en partenariat avec Google, enrichie de nouvelles fonctions comme l’analyse des messageries pour éviter les conflits d’agenda ou une version boostée de Bixby par Perplexity. L’ensemble est certifié IP68, compatible 5G et Wi-Fi 7, avec un indice de réparabilité de 8,5 qui le place parmi les smartphones les plus durables de sa catégorie.

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Faut-il craquer pour cette offre Pixmania ?

À 789,98 € au lieu de 999 €, le Samsung Galaxy S26 256 Go profite sur Pixmania d’une remise de plus de 200 € sur un flagship sorti il y a à peine quelques semaines. Si vous cherchez le meilleur smartphone Android du moment sans attendre les prochaines soldes, c’est le bon moment pour passer à la caisse !

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