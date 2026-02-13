Bonne nouvelle pour les anciens iPhone : une nouvelle mise à jour de sécurité disponible

© David Grandmougin / Unsplash / Tom’s Guide

Apple déploie iOS 18.7.5 pour les anciens iPhone

Au moment du déploiement d’iOS 26.3 sur ses modèles d’iPhone les plus récents, Apple ne laisse pas totalement de côté les générations précédentes. Les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR ne sont plus compatibles avec iOS 26 et restent limités à iOS 18, une situation courante dans l’univers des smartphones où les nouvelles versions exigent davantage de ressources matérielles.

Même si ces appareils ne profitent plus des grandes nouveautés, Apple continue néanmoins d’assurer un suivi logiciel. La société propose régulièrement des mises à jour correctives destinées à renforcer la sécurité et à améliorer la stabilité du système. La dernière en date, iOS 18.7.5, apporte plusieurs correctifs importants.

Apple corrige plusieurs failles

Cette version corrige notamment une faille liée à l’écran verrouillé. Dans certaines circonstances très spécifiques, des informations pouvaient être accessibles à une personne disposant d’un accès physique au téléphone. Apple a revu ce fonctionnement afin de limiter tout risque d’exposition involontaire de données personnelles.

Un autre correctif concerne les composants réseau du système. Un dysfonctionnement permettait potentiellement à un individu malveillant de contourner certaines protections et d’écrire des fichiers dans des zones sensibles de la mémoire. Une telle vulnérabilité aurait pu, en théorie, autoriser la modification ou le remplacement de données importantes. Cette faille a désormais été neutralisée.

La mise à jour améliore également l’expérience utilisateur au quotidien. Certains utilisateurs de la version précédente rencontraient des fermetures inopinées de leurs applications de lecture multimédia. Ce problème de stabilité a été résolu, ce qui devrait éviter les interruptions inattendues lors de la consultation de photos ou de vidéos.

Apple a corrigé un autre bug provoquant la fermeture soudaine d’applications lors de l’affichage de contenus web. Là encore, il s’agissait d’un souci technique pouvant perturber la navigation sans explication apparente pour l’utilisateur.

Source : iPhon.fr