Borderlands le film : les avis tombent, coup dur pour les fans de la licence

Après Assassin’s Creed, Resident Evil, Tomb Raider ou encore Uncharted, une nouvelle licence culte du jeu vidéo a droit à son adaptation au cinéma : Borderlands. Le long-métrage sort ce mercredi 7 août dans les salles françaises.

Les fans américains devront attendre ce vendredi pour aller voir le film, mais plusieurs spécialistes ont eu la chance de se faire un avis sur Borderlands. Malheureusement, il semblerait que la production de Lionsgate et d’Arad ne réponde pas totalement aux attentes.

Le film Borderlands ne serait pas une grande réussite selon les critiques

Le film Borderlands réalisé par Eli Roth ne devrait pas offrir aux fans un spectacle aussi grandiose que les jeux vidéos de Gearbox, à en croire les premiers avis des critiques américains. Le média indonésien Jakarta Globe estime qu’il s’agit d’une comédie d’action moyenne manquant de saveur.

En revanche, les prestations des acteurs seraient plutôt satisfaisantes, notamment celles de Cate Blanchett dans le rôle de Lilith, Jack Black dans celui de Claptrap et Ariana Greenblatt en tant que Tiny Tina. Le rythme serait plutôt bon, mais il manquerait ce petit quelque chose pour en faire une adaptation marquante.

De son côté, The Hollywood Handle estime que Borderlands se repose beaucoup sur sa star Cate Blanchett (Lilith), avec succès. Le film ne serait pas mauvais, mais pas vraiment bon non plus. Adriano Caporusso, journaliste au sein du média canadien Bitesize Breakdown, se montre beaucoup plus sévère.

Pour lui, Borderlands est « un désastre rempli de tous les clichés possibles et imaginables, peu drôle et visuellement repoussant, avec des personnages ennuyeux ». Rien que ça. L’humour impudent des jeux Borderlands de Gearbox contribue en partie à leur charme.

Une adaptation qui ne fait pas rire le spectateur passe forcément à côté de son sujet. En France, les premiers avis commencent à tomber. La moyenne de Borderlands est pour le moment de 3,3 sur 5 sur Allociné. Pour le moment, le public français se montre donc un peu plus clément que les spécialistes américains.