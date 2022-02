Captain Marvel : Brie Larson dit qu’elle a dû aller « bien au-delà » de ses limites physiques pour le tournage

Dans une récente interview, Brie Larson a dit que sa préparation pour son rôle de Captain Marvel dans le MCU est allée « bien au-delà de ce que j’ai toujours cru possible pour mon corps ».

Brie Larson © Marvel Studios

Brie Larson a déclaré que la préparation pour son rôle de Captain Marvel dans le MCU avait dépassé toutes ses attentes en termes de difficulté. « Je suis allée bien au-delà de ce que je croyais possible pour mon corps » a déclaré l’actrice, à nos confrères de Insider. La comédienne de 32 ans a déclaré que son objectif en termes de fitness était de rendre son corps « plus souple », afin de faciliter le tournage.

Un entraînement intensif pour Brie Larson, qui reviendra bientôt au MCU

Après une incursion remarquée dans la scène post-générique de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Claire Danvers reprend du service. Brie Larson, qui s’astreint à un entraînement sportif de haut niveau depuis début septembre, mentionne une fois de plus les difficultés qu’elle a pour préparer son corps, alors que le tournage a débuté cet automne.

« Je me disais affectueusement introvertie à cause de l’asthme avant de jouer Carol Danvers… J’ai commencé à m’entraîner en étant en pure panique, parce que je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, Marvel ne sait pas que je ne sais même pas comment monter une colline sans être essoufflé’ » a déclaré Larson à Insider.

Avant d’ajouter. « Alors, j’ai commencé ce voyage en pensant que je deviendrais forte, mais je n’en avais aucune idée. Je suis allée bien au-delà de ce que je croyais possible pour mon corps » a-t-elle dit à nos confrères. Le casting de Larson en tant que Capitaine Marvel date de juillet 2016 dans le cadre du panel Hall H de Marvel Studios au San Diego Comic-Con. Comme beaucoup d’autres stars qui ont rejoint le MCU, l’actrice oscarisée s’est entraînée dur pour ses débuts.

« Être capable de pousser avec la hanche près de 180 kg, de soulever 90 kg, de pousser la Jeep de mon entraîneur, ce que je veux vous dire, c’est que c’est une expérience incroyable de réaliser que ce qu’il y a à l’intérieur de vous est bien au-delà de ce que vous saviez possible » a déclaré Larson. En même temps, si beaucoup la considère comme l’une des figures les plus puissantes du MCU, ce n’est pas pour rien.

Source : Insider