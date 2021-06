Catwoman : Halle Berry dévoile sa version favorite du personnage

Tout le monde garde encore en mémoire le Catwoman de 2004, mettant à l’honneur Halle Berry dans le peau de la célèbre super-héroïne. Pourtant, si ce film est resté à la postérité, ce n’est clairement pas pour sa qualité cinématographique. Jugé catastrophique par les fans comme la critique, le film de Pitof jouit encore de sa triste réputation. Mais cela n’empêche pas la comédienne de toujours s’intéresser à cet univers. Dans un récent tweet, Berry a avoué qu’elle adorait la version d’Eartha Kitt, dans la série live-action des années 60.

Halle Berry , dans la peau de Catwoman – Crédit : Village Roadshow Pictures

La jeune femme ne manque pas d’humour quand on lui parle de Catwoman. En effet, cette dernière était même allée récupérer en personne le trophée de la pire comédienne aux Golden Raspberry Awards.

La préférence de Berry

Sur Twitter, la comédienne confirme sa préférence personnelle pour Eartha Kitt. L’emblématique star américaine a joué ce rôle pour quelques épisodes à la télévision. Avec sa voix légendaire et son célèbre sens de l’humour, Kitt a campé une Catwoman espiègle et joueuse. Et les fans gardent en mémoire son miaulement légendaire. Kitt était d’ailleurs apparue dans un épisode d‘Une Nounou D’Enfer, dans lequel elle reprenait son incroyable gimmick.

Catwoman ne cesse de poursuivre Berry. Mais au lieu d’avoir de la rancœur, la comédienne garde une vraie tendresse pour ce film. Elle ne regrette en aucun cas d’avoir accepté le rôle. Et même si elle ne défend pas l’angle artistique du long-métrage, elle ne refuse jamais de parler de son expérience. Berry éprouve une vraie fierté. En effet, Catwoman fut l’un des premiers blockbusters à mettre en tête d’affiche une femme super-héros.

La femme chat fera enfin son retour dans The Batman, aux côtés de Robert Pattinson. C’est la belle Zoé Kravitz qui aura la lourde charge de jouer l’emblématique rôle, passant après Anne Hathaway ou encore Michelle Pfeiffer. Espérons qu’elle s’en sorte et ne souffre pas de la visiblement piètre performance de son partenaire.

Est-ce que Catwoman fera un jour un retour en solo ? Sûrement. Les femmes semblent prendre le pouvoir sur le box-office. Il n y a qu’à regarder les excellentes performances de Wonder Woman. Alors, oui, pourquoi pas ?

Source : Screenrant

