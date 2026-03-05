Ce robot aspirateur laveur voit son prix chuter de près de 1 000 € !

Le Lefant M3 Max bénéficie d’une réduction massive sur Amazon ! Ce robot aspirateur laveur avec station multifonctionnelle tombe à 339 € au lieu de 1 299 €, soit près de 1 000 € de remise sur un modèle très équipé. Profitez-en vite !

Les robots aspirateurs laveurs ont beaucoup évolué ces dernières années. Les modèles récents combinent aspiration puissante, lavage des sols et navigation intelligente pour nettoyer la maison de manière presque intégralement autonome.

L’objectif de ces appareils est simple : automatiser le ménage au maximum. Grâce à la cartographie, aux capteurs et aux stations d’entretien, ils peuvent nettoyer efficacement tout en demandant très peu d’intervention humaine.

Un robot complet avec station d’entretien automatique

Le Lefant M3 Max embarque une navigation laser dToF à 360° associée à un système d’évitement d’obstacles. Cette technologie lui permet de cartographier les pièces avec précision et d’optimiser ses trajets pour éviter les oublis ou les passages inutiles.

Sa station multifonction assure une grande partie de l’entretien : nettoyage des serpillières, séchage et stockage de la poussière dans un bac de 3,5 L permettant jusqu’à 8 semaines d’utilisation sans intervention.

Une promotion exceptionnelle

Avec une aspiration annoncée à 20 000 Pa, deux serpillières rotatives et une autonomie pouvant atteindre 220 minutes, ce robot est conçu pour nettoyer aussi bien les sols durs que les tapis.

Mais c’est surtout son prix qui attire l’attention : 339 € au lieu de 1 299 €. Une remise extrêmement rare sur ce type d’appareil qui transforme ce robot aspirateur laveur en un bon plan particulièrement intéressant pour automatiser le ménage à la maison.

