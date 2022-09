Ce site génial vous permet d’explorer l’espace depuis chez vous

La NASA vous permet d’arpenter le système solaire depuis votre écran grâce à son outil Eyes on the Solar System. Un bon moyen d’approfondir ses connaissances de manière ludique.

Un site interactif pour les passionnés d’astronomie – Crédit : NASA

La NASA vient de mettre à jour son site Eyes on the Solar System. Celui-ci permet aux passionnés d’arpenter l’espace à leur guise directement depuis l’écran de leur ordinateur. De quoi leur offrir un aperçu unique du système solaire et de ses planètes. Il est aussi possible de simuler l’atterrissage d’engins comme le rover Perseverance qui a repéré récemment un rocher en forme de chat. La plateforme permet en outre d’en apprendre plus sur les missions passées via des reconstitutions interactives.

Globalement, cette plateforme est une mine d’or pour les étudiants et les férus d’astronomie soucieux d’approfondir leurs connaissances sur le système solaire. Notez toutefois que cet outil ne vient pas juste d’émerger. Il existait déjà depuis belle lurette sous forme d’application. Désormais, il est également disponible sur le site de la NASA. Une bonne chose puisqu’il est plus pratique de l’exploiter sur l’écran d’un ordinateur.

Suivre les missions en cours de la NASA

Le site devrait probablement permettre de garder un œil sur la future mission Artemis I une fois qu’elle aura démarré. Pour rappel, la NASA l’a décalée au 27 septembre. La mise à jour de cet outil semble ainsi coïncider avec le démarrage imminent de la mission. Outre l’exploration du système solaire et de ses planètes, le site de la NASA est ainsi un bon outil pour suivre les manœuvres en cours.

On peut ainsi d’ores et déjà s’intéresser aux missions spatiales déjà enclenchées comme DART qui devrait atteindre son paroxysme à la fin du mois. Celle-ci consistera à envoyer un vaisseau spatial percuter un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire. Un moyen d’éprouver cette méthode de défense planétaire en cas de véritable menace.

Pour découvrir le site interactif de la NASA, c’est par ici.