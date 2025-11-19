Ces mots de passe ultra-populaires en France font le bonheur des pirates, évitez-les absolument !

Malgré les campagnes de sensibilisation, nombre de Français continuent d’utiliser des mots de passe faibles pour leurs comptes en ligne. Une aubaine pour les pirates. Voici les réflexes à adopter pour protéger vos comptes.

La sécurité numérique passe notamment par l’utilisation de mots de passe robustes. Un lieu commun qui échappe encore à de nombreux Français. Tel est l’enseignement de la nouvelle étude publiée par NordPass sur les mots de passe les plus fréquents dans l’Hexagone et ailleurs. Comme à l’accoutumée, le classement fait froid dans le dos. On retrouve les habituels “123456”, “azerty” ou encore “admin”, du pain béni pour les pirates qui cherchent à s’infiltrer dans vos comptes.

Quels sont les mots de passe les plus courants en France ?

Voici le classement national :

admin 123456 password azerty 123456789 12345678 azertyuiop azerty123 final9999 12345 41166 Password Azerty123 poisson motdepasse 1234567890 gazeuses 12345678910 111111 canabis

“Bien que les experts en cybersécurité ne cessent de répéter que les mots de passe simples sont extrêmement faciles à deviner à l’aide des attaques par force brute ou par dictionnaire, les Français semblent ignorer ces avertissements”, commente NordPass qui rappelle que “de nombreux utilisateurs continuent de privilégier la familiarité à la sécurité”, malgré la multiplication des avertissements des experts.

En attendant la démocratisation des PassKeys, il faut impérativement continuer à sensibiliser les utilisateurs pour les inciter à créer des identifiants plus sécurisés. “C’est d’autant plus vrai qu’environ 80 % des fuites de données sont causées par des mots de passe compromis, faibles et réutilisés”, pointe Karolis Arbaciauskas, chef de produit chez NordPass.

Comment créer un mot de passe sécurisé ?

Pour éviter de grosses déconvenues, nous vous recommandons ainsi de suivre ces bonnes pratiques qui devraient vous permettre de préserver vos comptes des cybercriminels :

Créez des mots de passe robustes et uniques composés d’au moins 20 caractères, mélangeant majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Bannissez les mots du dictionnaire et les noms propres.

Ne réutilisez jamais un mot de passe. Chaque compte en ligne doit bénéficier d’un mot de passe unique. Si l’un d’entre eux est compromis, les pirates ne pourront pas utiliser les identifiants interceptés pour s’infiltrer dans vos autres comptes.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe fiable qui vous permettra de générer, stocker, organiser et récupérer vos mots de passe complexes en toute sécurité.

Activez systématiquement l’authentification multi-facteurs. Même si votre mot de passe est compromis, une seconde vérification sera exigée, barrant la route aux malfrats.

Examinez régulièrement la robustesse de vos mots de passe. Identifiez et remplacez immédiatement ceux qui sont faibles, obsolètes ou réutilisés.

A lire aussi > Fini les mots de passe trop simples, ce pays interdit « 123456 » et tout le reste