Fini les mots de passe trop simples, ce pays interdit « 123456 » et tout le reste

Il est capital de protéger vos appareils et vos comptes avec des mots de passe sécurisé. En plus de trouver des formules assez complexes, il faut aussi éviter d’utiliser les mêmes d’un support ou d’un profil à l’autre. Se servir de mots de passe identiques vous expose bien plus aux attaques de hackers.

Malgré le risque de voir un tiers accéder à leurs données, certaines personnes choisissent malgré tout des mots de passe très peu sécurisés. Pour empêcher cela, le Royaume-Uni vient purement et simplement de les interdire.

Le Royaume-Uni interdit les particuliers d’utiliser des mots de passe trop évidents

Fini les traditionnels, 123456, azerty ou motdepasse au Royaume-Uni. Une nouvelle législation vient d’entrer en vigueur ce lundi pour obliger les fabricants d’appareils connectés à ne pas accepter les mots de passe peu sécurisés.

Ainsi, quand un utilisateur décidera d’entrer une formule trop simple comme « bonjour » ou « 123456789 », la TV ou l’ordinateur lui imposera d’en changer. Il s’agit d’un moyen de protéger les consommateurs contre le piratage et les cyberattaques.

« Nous nous sommes engagés à faire du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr au monde pour être en ligne et ces nouvelles réglementations marquent un pas important vers un monde numérique plus sûr », déclare Jonathan Berry, ministre des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie. Pour l’heure, aucune obligation de ce type n’est prévue en France.

Cette mesure est comprise dans la loi PSTI entrée en vigueur ce 29 avril et propre au Royaume-Uni. Les constructeurs d’appareils technologiques doivent absolument respecter les exigences de la législation pour commercialiser le produit sur le territoire, même si celui-ci est conçu à l’étranger.

Rappelons que si vous souhaitez mieux protéger vos appareils et vos comptes, vous pouvez choisir d’utiliser les passkeys, bien plus sécurisés que les traditionnels mots de passe.

