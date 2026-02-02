Cet Airfryer Philips double bac passe à moins de 150 € chez Boulanger !

Boulanger propose actuellement l’Airfryer Philips Series 3000 double bac 9 L à 149,99 € au lieu de 199 € ! Une remise intéressante de 50 € sur une friteuse sans huile grand format pensée pour préparer des repas complets plus rapidement et avec moins de matières grasses.

Les Airfryers se sont imposés comme l’un des appareils les plus populaires en cuisine ces dernières années. Ils permettent de cuire, rôtir ou frire les aliments en utilisant très peu d’huile et en conservant une texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Un compromis très apprécié aussi bien pour le quotidien que pour les repas familiaux.

Les modèles les plus récents gagnent en capacité et en polyvalence, notamment grâce aux formats double bac. C’est le cas de l’Airfryer Philips Series 3000 actuellement affiché à 149,99 € chez Boulanger, un tarif des plus attractif pour un appareil de 9 litres.

Un double bac pour cuire plat et accompagnement en même temps

Cet Airfryer Philips se distingue par son double tiroir de 9 litres, réparti en deux bacs de 3 L et 6 L. Une configuration pratique pour préparer simultanément deux aliments différents, comme une viande et des légumes, sans devoir jongler entre plusieurs cuissons. En plus, les temps de cuisson peuvent être synchronisés afin que l’ensemble du repas soit prêt au même moment.

L’appareil s’appuie sur la technologie Rapid Air qui optimise la circulation de l’air chaud pour une cuisson homogène. Philips annonce jusqu’à 90 % de matières grasses en moins par rapport à une friture classique, ainsi qu’un gain de temps notable face à un four traditionnel, et une consommation d’énergie réduite !

Une utilisation simple et un entretien facilité

L’Airfryer Philips Series 3000 est équipé d’un écran tactile avec 8 programmes prédéfinis couvrant les usages les plus courants : frites fraîches ou surgelées, poulet, viande, poisson, légumes, gâteaux ou réchauffage. Aucun préchauffage n’est nécessaire, ce qui permet de lancer une cuisson très rapidement.

Facile à entretenir, l’appareil dispose de tiroirs et d’accessoires compatibles lave-vaisselle. Son revêtement antiadhésif et sa conception sans BPA renforcent son aspect pratique pour un usage quotidien. Proposé à 149,99 € au lieu de 199 € chez Boulanger, cet Airfryer double bac offre un bon rapport qualité/prix pour celles et ceux qui cherchent un modèle grand format et polyvalent.

