Cet aspirateur robot numéro 1 des ventes sur Amazon voit son prix chuter de 260 euros !

Le Roborock QV 35A, actuellement numéro 1 des ventes sur Amazon, bénéficie d’une belle réduction pendant quelques jours ! Cet robot aspirateur laveur avec station multifonction passe à 329 € au lieu de 589 €, un tarif particulièrement intéressant pour un modèle aussi complet.

Les robots aspirateurs laveurs séduisent de plus en plus pour leur capacité à automatiser le ménage. Entre aspiration, lavage et gestion intelligente des déplacements, ils vous permettent de maintenir un intérieur propre avec un minimum d’effort.

Les modèles les plus récents vont encore plus loin avec des stations d’entretien, des systèmes de cartographie avancés et des applications de contrôle. L’objectif est clair : proposer un nettoyage efficace et autonome au quotidien !

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Un robot complet avec station et navigation intelligente

Le Roborock QV 35A embarque une navigation LiDAR PreciSense qui lui permet de cartographier précisément votre intérieur et d’optimiser ses trajets. Il est capable de mémoriser plusieurs étages et de s’adapter à différentes configurations, ce qui le rend pertinent pour les logements complexes. Il intègre également un système d’évitement d’obstacles qui détecte les objets du quotidien comme les câbles, chaussures ou meubles, afin d’éviter les blocages.

Sa station multifonction renforce cet aspect pratique en automatisant plusieurs tâches : vidage du bac à poussière, nettoyage et séchage des serpillières, ainsi que gestion de l’eau. Cela permet de laisser le robot fonctionner plusieurs semaines sans entretien ! Avec une puissance annoncée à 8000 Pa, il est capable de récupérer poussières fines, débris et poils d’animaux, y compris dans les tapis. Sa brosse anti-emmêlement limite également l’accumulation de cheveux, ce qui réduit l’entretien manuel. Le lavage est assuré par deux serpillières rotatives à 200 tours/minute, avec plusieurs niveaux d’humidification pour s’adapter aux différents types de sols. Le système de relevage automatique lui permet également de passer des sols durs aux tapis sans les mouiller.

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Une aspiration puissante et une promo très intéressante

Déjà très demandé puisqu’il est numéro 1 des ventes sur Amazon, ce Roborock QV 35A devient encore plus intéressant avec cette promotion à 329 € au lieu de 589 €. Une remise importante qui positionne ce modèle comme un bon plan solide pour s’équiper enfin d’un robot aspirateur laveur complet et autonome !

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