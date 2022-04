Cette batterie transforme n’importe quel vélo en vélo électrique

La batterie Swytch eBike – Crédit : Swytch Technology

Vous souhaitez craquer pour un vélo à assistance électrique ? Vous pouvez piocher dans notre comparatif des meilleurs vélo électrique du marché. Mais si vous possédez déjà un vélo standard, une solution bien moins coûteuse développée par Swytch Technology a de grandes chances de vous séduire. Par voie de communiqué de presse, l’entreprise vient d’annoncer la sortie prochaine de son kit de conversion Swytch eBike.

Son principe ? Il s’agit d’une batterie de poche de 700 grammes pas plus grande qu’une phablette. Celle-ci s’installe rapidement sur un vélo classique afin de lui octroyer une assistance électrique. Pour mémoire, les VAE repèrent quand vous êtes en train de pédaler afin de distiller leur force de propulsion selon votre rythme. Une assistance qui se stoppera lorsque vous dépasserez les 25 km/h, le seuil légal.

Swytch eBike : jusqu’à 30 km d’autonomie

Pour configurer le tout, il suffit d’installer le moteur sur la roue avant. Il y aura plusieurs tailles disponibles afin de s’adapter au format de votre monture. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à fixer le capteur de pédale et le connecteur de la batterie avant de clipser votre bloc d’alimentation. Distillant une puissance de 250 W, votre vélo fraîchement électrifié sera capable de vous balader sur une distance de 15 km. Suffisant pour vos déplacements quotidiens. Une heure sera nécessaire pour recharger entièrement la batterie, assure Swytch Technology.

À noter qu’une batterie plus puissante sera également proposée afin d’offrir une autonomie de 30 km. Celle-ci pèsera 1100 grammes. Le Swytch eBike sera disponible en précommande à partir de mai prochain, une fois qu’il aura été présenté officiellement. On apprendra à cette occasion combien il faudra débourser pour l’acquérir. « Notre nouveau kit Swytch amélioré change la donne. Il va totalement bouleverser le marché du vélo électrique car il est tellement plus léger, plus petit et plus abordable que tout ce qui existe déjà », assure le co-fondateur de Swytch Technology, Dmitro Khroma.

Dans l’attente d’en savoir plus, voici la vidéo de présentation :