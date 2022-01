Nintendo : le doubleur historique de Mario « rêve souvent en 2D »

Charles Martinet est le doubleur de la mascotte de Nintendo, Mario, depuis 1990. Après avoir doublé et joué à Mario pendant plus de 30 ans, Martinet explique dans une interview qu’il rêve souvent en en 2D à la place du célèbre héros de Nintendo, de voler dans les airs et de nager dans les mers, comme un plombier italien « qui peut sauter très haut et tirer des boules de feu de ses mains ».

Super Mario © Unsplash

Pour de nombreux fans de Nintendo, Charles Martinet ne représente pas que le simple doubleur de Mario, mais parfois plutôt Mario en personne. Ce week-end, le doubleur, qui donne vie à son personnage depuis près de 30 ans, aura donné une interview particulièrement complète à l’équipe de Retro Gamer, de Games Radar+.

Dans cette longue interview, Martinet a indiqué qu’il rêvait souvent d’être Mario. Certains de ses rêves se déroulent également en 2D, tout comme dans les premières aventures de héros de Nintendo.

Charles Martinet, une interview passionnante d’un véritable passionné

Dans cette interview, Martinet évoque un large éventail de sujets, allant de la façon dont il a décroché son job pour la toute première fois chez Nintendo à la narration du documentaire de jeu vidéo High Score : L’Âge d’or du gaming sur Netflix, que nous vous recommandons chaudement. L’une des questions portait par exemple sur la manière dont Martinet se préparait pour une séance d’enregistrement vocal, à laquelle il aura répondu qu’il n’était pas si simple de se mettre dans la peau du personnage.

Il évoque surtout en début d’interview le fait que cet univers de Nintendo lui colle parfois à la peau. « Ces personnages, pour moi, sont toujours là. Ce que je veux dire c’est que je rêve comme Mario, volant au-dessus de ces lacs ou au-dessus de l’océan, au clair de lune, c’est Galaxy-esque. Et parfois, je rêve même en 2D », a-t-il indiqué à nos confrères de Retro Gamer.

Si Mario est le rôle pour lequel Martinet est le plus connu, le doubleur a également donné vie à plusieurs autres personnages de Nintendo au fil des ans, notamment Luigi, Wario et Waluigi. Il aura également doublé Paarthurnax, dans Skyrim, ou encore prêté sa voix pour Jet Set Radio Future et Ratchet and Clank: A Crack in Time.

Profondément attaché à son personnage, de nombreux fans auront été choqués d’apprendre qu’il ne jouera pas le rôle de Mario dans le prochain film d’animation de Nintendo et d’Universal dédié au célèbre plombier. À la place, le rôle de Mario a été distribué à Chris Pratt, et celui de Luigi, à Charlie Day.

L’interview, que nous vous recommandons chaudement, est disponible en anglais à cette adresse.