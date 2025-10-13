Amazon dévoile Quick Suite, un assistant intelligent conçu pour rivaliser avec ChatGPT

Amazon défie ChatGPT avec Quick Suite, son nouvel assistant d’IA plus intelligent, capable de se connecter à des milliers d’applications, d’analyser des données et d’automatiser les tâches professionnelles.

Crédit : Rawpixel / Freepik

Amazon défie ChatGPT avec Quick Suite

Amazon Web Services (AWS) a lancé Amazon Quick Suite, une nouvelle plateforme d’intelligence artificielle conçue pour faciliter le travail au quotidien. Selon l’entreprise, cet outil change la manière dont les employés interagissent avec leurs données et accomplissent leurs tâches. Son directeur, Jose Kunnackal John, la présente comme « ce que tout le monde aimerait faire avec ChatGPT au travail, mais sans les limites habituelles ».

Quick Suite agit comme un assistant virtuel capable de comprendre le langage naturel. Elle peut se connecter à de nombreuses sources d’information (fichiers, bases de données, outils d’entreprise, et encore le web). Les utilisateurs peuvent poser des questions, créer des agents personnalisés et exécuter des tâches sans avoir à écrire de code. L’outil promet aussi de protéger les données des entreprises.

« Quick Suite vous aide à trouver rapidement les réponses dont vous avez besoin et à mieux organiser vos informations », explique John. Il décrit cette solution comme un collaborateur numérique capable d’aider dans toutes les étapes du travail.

Comment ça marche ?

Un administrateur peut relier Quick Suite à plusieurs services tels que Google Drive, Office 365, Slack, ou des outils professionnels comme Salesforce et Jira. Elle peut se connecter à des bases de données d’entreprise comme Snowflake, Redshift, Databricks et Oracle.

Une fois connectée, la plateforme simplifie la création d‘agents intelligents pour réaliser certaines tâches, générer des rapports ou analyser des informations précises. Par exemple, un journaliste peut créer un agent qui relit les commentaires d’un rédacteur pour préparer ses prochains articles. Il peut aussi regrouper tous ses textes dans un seul espace et poser des questions pour retrouver ce dont il a besoin

Une solution intelligente adaptée aux besoins des professionnels

Lors d’une démonstration, plusieurs espaces de travail ont été testés : un pour un commercial, un pour un responsable informatique et un pour un journaliste. Le test a montré que Quick Suite rassemble, dans une seule application, les fonctions les plus utiles des outils d’IA connus comme ChatGPT et Google Gemini, mais adaptées aux besoins des entreprises.

La fonction Recherche rapide permet de trouver des informations précises et de créer des rapports détaillés. Elle fonctionne de manière similaire à la recherche avancée de Gemini, mais offre un accès direct aux données internes de l’entreprise.

Quick Suite peut se connecter à plus de 1 000 applications grâce à son système MCP. Elle comprend aussi des outils comme Quick Sight, qui permet d’analyser des données et de créer des graphiques.

Les fonctions Quick Flows et Quick Automate aident à automatiser les tâches répétitives ou complexes. Par exemple, l’équipe financière d’Amazon les utilise pour vérifier automatiquement des milliers de factures chaque mois.

Source : ZDNET