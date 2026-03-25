ChatGPT va vous aider à mieux planifier vos vacances

Il est désormais possible de connecter l’application AccuWeather à ChatGPT. De quoi permettre aux utilisateurs d’obtenir des prévisions météorologiques fiables lorsqu’ils utilisent le chatbot pour préparer leurs prochaines vacances.

Au fil du temps, ChatGPT est devenu très efficace pour la planification des vacances. À la manière d’une agence de voyage, le robot conversationnel vous accompagne pas à pas. Il est notamment capable de proposer des activités adaptées à vos envies, de conseiller les quartiers à explorer ou encore de dresser une liste de sites incontournables.

Le chatbot d’OpenAI peut aussi vous aider à optimiser votre temps intelligemment, recommander des restaurants, conseiller des itinéraires et même suggérer des hôtels et des vols grâce aux applications tierces avec lesquelles il peut se connecter. À cela s’ajoute désormais l’intégration de la météo qui permet d’obtenir une planification encore plus poussée lorsque l’échéance se rapproche.

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Comment obtenir les prévisions météo d’AccuWeather dans ChatGPT ?

AccuWeather vient de lancer une application pour ChatGPT permettant aux utilisateurs d’obtenir des prévisions fiables pour n’importe quelle destination. C’est évidemment très pratique pour adapter les activités du séjour et préparer sa valise en conséquence. L’app ne se contente pas de vous informer sur les températures ou les risques de précipitations. Elle propose des prévisions jusqu’à 10 jours, affine les réponses de ChatGPT et intègre même les alertes météorologiques et gouvernementales.

Avec un tel outil, l’agent conversationnel ne devrait plus générer de prévisions météo erronées, ce qui est préférable quand on prépare une visite. Pour en bénéficier, il vous suffit simplement de connecter l’application AccuWeather au chatbot. Voici comment procéder :

Accédez à la fiche de l’app AccuWeather en cliquant ici.

Cliquez sur les deux boutons Connecter successifs.

successifs. Vous pouvez désormais interagir avec l’app en cliquant sur le bouton Démarrer le chat.

Il est aussi possible de l’invoquer en écrivant @AccuWeather dans une conversation.

D’autres applications disponibles sur l’appstore de ChatGPT vous aideront aussi à bien préparer votre voyage :