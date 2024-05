French Days 2024 AliExpress : les bons plans incontournables

Les French Days 2024 ont débuté aujourd’hui depuis minuit, et se termineront le 7 mai à 23h59. Pour l’occasion, AliExpress propose des remises attractives allant jusqu’à – 60 % sur un large choix de produits. Afin de vous permettre de trouver La bonne affaire et de gagner du temps dans vos recherches, nous avons réuni sur cette page les meilleures offres sur les produits high-tech. En effet, il convient de se montrer réactif car les meilleures offres seront probablement en rupture de stocks avant la fin de l’évènement. Les bons plans les plus intéressants portent majoritairement sur les smartphones.

En plus d’appliquer des remises immédiates, AliExpress propose des codes promos, qui vous permettront d’économiser encore plus d’argent à partir d’un certain montant d’achat. Vous pouvez utiliser nos codes exclusifs :

TOMSGD03 : 3 € de remise à partir de 29 € ;

: 3 € de remise à partir de 29 € ; TOMSGD08 : 8 € de remise à partir de 69 € ;

: 8 € de remise à partir de 69 € ; TOMSGD20 : 20 € de remise à partir de 169 € ;

: 20 € de remise à partir de 169 € ; TOMSGD30 : 30 € de remise à partir de 239 € ;

: 30 € de remise à partir de 239 € ; TOMSGD50 : 50 € de remise à partir de 369 €.

🔥 Le top des bons plans AliExpress pour les French Days 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) à 999,47 €

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est affiché à un prix exceptionnel pour les French Days d’AliExpress. En effet, la version avec 256 Go de stockage est proposée à 1 049,47 €, au lieu de 1 469 €. En plus de cela, le modèle bénéficie d’une remise supplémentaire de 50 € avec le code TOMSGD50. Le smartphone vous revient ainsi à 999,47 € ; soit 470 euros de moins que si vous l’achetiez sur le site officiel du constructeur.

La déclinaison Ultra se distingue des autres modèles de la gamme, en s’équipant du meilleur processeur, le Snapdragon 8 Gen 3. En plus d’offrir des performances de haute volée, le smartphone profite d’une superbe autonomie, et d’un équipement photo premium, composé d’un quadruple capteur. Le S24 Ultra dispose par ailleurs d’un corps en titane, qui lui confère une robustesse à toute épreuve. Le modèle profite également d’une qualité d’affichage exceptionnelle, grâce à son écran AMOLED ultra lumineux de 6,7 pouces, qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Pour finir, les fonctionnalités intelligentes sont de la partie avec Galaxy AI.

Acheter le Galaxy S24 Ultra sur AliExpress

iPhone 15 Pro Max (256 Go) à 1 238,69 €

Le meilleur smartphone d’Apple est actuellement proposé à un prix défiant toute concurrence sur AliExpress. En effet, à l’occasion des French Days, le site chinois propose le modèle 256 Go à 1 288,69 €, au lieu de 1 479 €. De plus, un code promo de 50 € (TOMSGD50) vient abaisser encore son prix à 1 238,69 €. Ce qui vous fait réaliser plus de 230 € d’économies au total.

L’iPhone 15 Pro Max offre de superbes performances grâce à sa puce maison A17 Pro. Par ailleurs, il dispose d’un équipement photo premium qui délivre des rendus hautement qualitatifs dans toutes les conditions. Le concurrent direct du Galaxy S24 Ultra justifie par ailleurs d’une autonomie confortable et d’un écran OLED LTPO d’excellente facture, qui affiche une surface de 6,7 pouces. Le tout est protégé par du titane de qualité supérieure.

De plus, et au même titre que le reste de la gamme d’iPhone 15, ce modèle dispose de la meilleure certification d’étanchéité sur le marché. En effet, son indice IP68 le protège contre les immersions dans l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Il s’agit tout simplement la meilleure alternative disponible sur le marché pour celles et ceux qui ne peuvent plus se passer de l’ergonomie d’iOS.

Acheter l’iPhone 15 Pro Max sur AliExpress

Google Pixel 8 Pro (256 Go) à 778,69 €

Le Google Pixel 8 Pro en version 256 Go est actuellement affiché à un prix très avantageux sur AliExpress. En effet, le smartphone est proposé à seulement 778,69 €, au lieu de 1 159 €, avec la ristourne de 331 € et la remise de 50 € sous forme de code promo (TOMSGD50).

Moins puissant que les meilleurs modèles de Samsung et Apple, le Pixel 8 Pro offre toutefois d’excellentes performances grâce à la puce Tensor G3, et des fonctionnalités d’IA poussées. Les smartphones de la marque sont réputés pour exceller tout particulièrement dans ce domaine, et le dernier modèle premium ne fait pas exception.

Le Pixel 8 Pro offre par ailleurs des clichés on ne peut plus qualitatifs de jour comme de nuit, grâce à son équipement et ses algorithmes de pointe. Il compte d’ailleurs à ce titre parmi les meilleurs photophones du marché à l’heure actuelle. Le modèle embarque par ailleurs un superbe écran OLED LTPO lumineux de 6,7 pouces de diagonale. Seule ombre au tableau, son autonomie, qui est en baisse par rapport au modèle précédent, et ce malgré une batterie plus conséquente.

Acheter le Google Pixel 8 Pro sur AliExpress

Vous souhaitez réaliser encore plus d’économies ? Découvrez nos autres sélections des meilleures offres pour les French Days. Afin de faciliter vos recherches, nous les avons classées par enseigne et par catégorie de produits :

Les meilleurs bons plans par enseigne :

Les meilleurs bons plans par catégorie de produits :