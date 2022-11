Chris Hemsworth (Thor) risque de développer Alzheimer, sa « plus grande peur »

C’est lors du tournage de sa docu-série Limitless With Chris Hemsworth, Chris Hemsworth a découvert qu’il avait un risque accru de développer la maladie d’Alzheimer, sa « plus grande peur ». Il a partagé ses réflexions à ce sujet.

Chris Hemsworth © Marvel Studios

Après avoir appris que son fils préférait Superman à Thor, la superstar hollywoodienne Chris Hemsworth a dévoilé qu’il était génétiquement prédisposé à développer la maladie d’Alzheimer. Dans une interview avec Vanity Fair, l’acteur a parlé de son problème de santé lors du tournage de sa série documentaire Limitless.

L’acteur indique avoir fait une multitude de tests divers, pour voir à quoi il pourrait avoir à faire face à l’avenir. Le fait d’avoir la maladie d’Alzheimer était, fort malheureusement pour lui, sa « plus grande peur ». L’acteur aura pourtant appris qu’il était génétiquement prédisposé à développer cette terrible maladie.

Chris Hemsworth apprend qu’il aura potentiellement Alzheimer

Dans son interview, Chris Hemsworth parle de son diagnostic. « Je crois que ça arrive à 1 personne sur 1 000 ou 1 sur 10 000. Je ne m’en souviens pas… Sauf que depuis qu’on me l’a annoncé, j’ai l’impression que ma mémoire se détériore ! » a-t-il dit.

La constitution génétique de Chris Hemsworth se compose de deux copies du gène APOE4, une de chacun de ses parents, que des études ont liées à un risque accru de maladie d’Alzheimer. Ce fut une révélation brutale pour lui.

La star de Thor: Love and Thunder a toutefois maintenu une vision optimiste de la situation, plaisantant même sur la façon dont il l’utilise comme excuse à chaque fois qu’il oublie quelque chose. « Au départ, c’était dur, mais très rapidement, c’est devenu une sorte de blague d’autodérision », a déclaré Hemsworth.

Limitless With Chris Hemsworth, produit par National Geographic, sera diffusé sur Disney+ le 16 novembre 2022. Dans celui-ci, Hemsworth a souhaité explorer les différentes manières de maintenir le plus longtemps possible le corps humain en bonne santé, en effectuant différents défis physiques. Il va relever comment plonger dans la glace ou encore comment escalader un gratte-ciel, par exemple.

Source : Vanity Fair