Chucky : une première image du retour de Tiffany dans la série Syfy

Tremblez de peur, Chucky est enfin de retour ! Après de longues années à avoir terrorisé les salles obscures, c’est désormais sur petit écran que la poupée tueuse compte bien faire des ravages. On ne présente plus la franchise culte, qui malgré quelques dérapages, n’en finit plus de séduire toutes les générations. Grâce à la créativité de Don Mancini, Chucky revient, dans un tout nouveau format donc. Si la série se concentre sur une nouvelle génération, elle n’oublie pas de rendre hommage à ses racines. Et c’est tout logiquement que le personnage de Tiffany fait lui aussi son grand come-back.

Tiffany est de retour ! – Crédit : Twitter / @JenniferTilly

Pour fêter l’événement, la comédienne Jennifer Tilly vient tout juste de partager une image exclusive sur les réseaux sociaux. Tiffany reviendra donc, mais dans quel but ?

Chucky : la poupée retrouve enfin Tiffany

Ancienne maîtresse de Charles, Tiffany s’est vue transférée elle aussi dans une poupée par le passé. Elle finit pourtant par reprendre pleine possession de son enveloppe charnelle. Mais ses envies de meurtres ne lui sont toujours pas passées pour autant. Alors, quelles pourraient être ses intentions en revenant dans la série de Mancini ? Va t-elle basculer dans le chemin de la rédemption ou, au contraire, va t-elle aider Chucky à commettre l’irréparable ? Le suspens est à son comble.

Si on en juge par sa mine démoniaque (et sa seringue à la main), « Nurse Tiffany » à l’air bien remontée. Ce retour semble réjouir la comédienne Jennifer Tilly. Discrète au cinéma ces dernières années, l’actrice n’a pourtant pas mis sa carrière sur pause. Elle continue de doubler de nombreuses franchises animées. Et elle peut toujours se vanter de sa nomination aux Oscars grâce à un certain Woody Allen.

Ce retour augure de grands rebondissements. La série ne devrait plus tarder à débarquer sur nos écrans. Chucky est prêt à prendre sa revanche et il ne fera pas dans la demi-mesure !

Source : Screenrant