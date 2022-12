Orange augmente ses tarifs, Kit Harington évoque la série Jon Snow, une première image dévoilée de Joker 2, c’est le récap’ de la semaine

Une semaine riche en news ! Alors que le film Joker 2 : Folie à Deux fait parler de lui suite à la publication d’une première image de tournage, Kit Harington donne quelques détails sur la future série consacrée à Jon Snow. Si vous avez aimé la première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir, vous apprécierez notre dossier consacré à la saison 2 tant attendue. Enfin, attendez-vous à voir la facture de votre abonnement Orange augmenter dès le mois de mars 2023.

Le prix des abonnements Orange augmentera bientôt

L’information nous a été confirmée par Orange, la hausse des coûts de l’énergie contraint l’opérateur historique à augmenter le tarif de tous ses abonnements. Si vous êtes abonnés Orange, préparez-vous à payer 1 ou 2 euros TTC de plus par mois dès le mois de mars 2023. Vous serez avertis par mail un mois avant et l’opérateur précise que vous pourrez changer d’offre ou résilier votre abonnement sans frais.

Des nouvelles de la série consacrée à Jon Snow

Kit Harington a profité d’une convention Game of Thrones à Los Angeles pour donner quelques détails sur le spin-off consacré à son personnage de Jon Snow. L’acteur a notamment parler de la fin de la série Game of Thrones, revenant sur l’état d’esprit dans lequel était Jon Snow, en déclarant notamment que « […] Le fait qu’il soit envoyé au Mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction ». La future série HBO pourrait donc revenir sur les différents traumatismes du personnage…

Deux superproductions Netflix ont le vent en poupe

À peine diffusés sur Netflix, la nouvelle série « Mercredi » et le docu-série « Harry & Meghan » atteignent des records d’audience. En effet, la production inspirée de l’univers de la « Famille Addams » est à la première place du classement des plus gros succès de la plateforme de streaming en France, ayant dépassé le milliard d’heures de visionnage. Quant au documentaire sur la famille royale britannique, il a dépassé les 81 millions d’heures de visionnage en seulement quelques jours.

Les Anneaux de Pouvoir : que peut-on espérer de la saison 2 ?

La première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir à peine terminée et l’on trépigne déjà d’impatience de découvrir la saison 2. Pour vous aider à patienter, nous vous avons concocté un dossier dans lequel on vous partage toutes les infos que nous avons en notre possession concernant les rumeurs, l’intrigue et les enjeux scénaristiques. On ne connait pas encore la date de sortie exacte, mais attendez-vous à ce que la saison 2 ne soit pas diffusée avant 2024.

Joker 2 se dévoile dans une première image…

Alors que le deuxième volet du film Joker entame actuellement sa production, le réalisateur Todd Phillips a partagé une première image du tournage. On y découvre Arthur Fleck, interprété à nouveau par Joaquin Phoenix, en train de se faire raser par un homme. Le cliché pourrait être tiré d’une scène se déroulant dans les locaux de l’asile d’Arkham. Le film sortira dans les salles obscures en octobre 2024 et on y retrouvera Lady Gaga dans la peau de la thérapeute Harley Quinn.

Nos tests et dossiers de la semaine

Dell Inspiron 16 Plus 7620 : polyvalence et puissance pour un prix correct

Pour moins de 1300 euros, le Dell Inspiron 16 Plus 7620 vous séduira par sa grande polyvalence, son autonomie, sa haute définition ou encore la bonne colorimétrie de sa dalle LCD. On regrette d’être privé du pavé numérique et on aurait apprécié que la recharge soit plus rapide, mais on adore son lecteur d’empreintes digitales et sa webcam Full HD.

Que nous réserve Netflix en janvier 2023 ?

Films, séries et documentaires, le premier mois de l’année 2023 devrait être riche en nouveautés sur Netflix. La plateforme de streaming a partagé son catalogue et il est temps pour les abonnés de découvrir les productions proposées par le géant de la SVOD. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour jeter un œil au calendrier de janvier et découvrir nos 5 favoris.

