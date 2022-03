Comment aider l’armée Ukrainienne ? Donnez leur des drones

L’unité Aerorozvidka compte 50 escouades de pilotes de drones experts et s’est équipée en récupérant des chars, des camions de commandement et des véhicules transportant du matériel électronique depuis le début de l’invasion. L’unité aurait déjà détruit des dizaines de cibles prioritaires. Un membre du Bureau de coopération militaire de l’ambassade des États-Unis à Kiev, décrit ces soldats comme l’ultime escouade de geeks .

Un membre de l’unité Aerorozvidka en action – Crédits : Twitter/@thetimes

« Nous frappons la nuit, quand les Russes dorment », a déclaré Yaroslav Honchar, le commandant de l’unité. Les forces russes sont statiques lorsque la nuit tombée, la crainte des bombardements ukrainiens les force à cacher leurs chars dans les villages entre les maisons. Ces convois immobiles sont devenus les principales cibles d’Aerorozvidka.

D’où viennent les drones utilisés ?

Pour le moment, les drones fabriqués en Ukraine ne sont pas particulièrement développés en termes d’armement. Il s’agit principalement d’une capacité de surveillance. Les drones actuellement utilisés offensivement par l’armée ukrainienne sont des TB2 de fabrication turque. Ils coûtent moins de 2 millions de dollars chacun et auraient permis un nombre étonnant d‘attaques réussies.

Montage montrant les dommages causés par une attaque de drones Ukrainiens – Crédits : Twitter/@thetimes

Les drones Switchblade

Les États-Unis prévoient de fournir à l’Ukraine des drones Switchblade «kamikazes» dans le cadre d’un ensemble d’armes de 800 milliards de dollars pour aider à repousser l’invasion bloquée de la Russie. L’envoi prévu comprend 100 drones sans pilote.

Ces drones sont « suffisamment petits pour tenir dans un sac à dos, naviguer à environ 100 km/h et transporter des caméras, des systèmes de guidage et des explosifs pour plonger dans sa cible », a rapporté euronews. Ils « peuvent également se désengager ou abandonner une mission à tout moment, puis se réengager sur une autre cible en fonction des commandes de l’opérateur ».

Il y a deux types de drones, les séries 300 et 600. Le 300 est destiné à être utilisé contre le personnel, tandis que le 600 est destiné à être utilisé contre des chars et des véhicules blindés. Mais on ne sait pas lesquels, ou dans quelles proportions ils sont envoyés.

La Russie utilise également des drones

De son côté, la Russie utilise également des drones. Un modèle en particulier a attiré l’attention. Ce drone est semble t-il conçu pour être autonome grâce a l’intelligence artificielle. Nous ne savons encore trop peu de choses quant à sa capacité d’action, et rien ne prouve que la Russie les utilise largement jusqu’à présent. Mais il a suscité des inquiétudes quant au potentiel de l’IA à jouer un plus grand rôle dans la prise de décisions létales.

À lire aussi > Un drone autonome tueur aurait attaqué une cible humaine sans en avoir reçu l’ordre

L’aide essentielle apportée pas Starlink

Les systèmes de communication, la capacité fondamentalement de faire voler ces drones de manière sécurisée, sans être susceptible de brouillage ou de perte de communication est la clé du succès de ces opérations. Et grâce au secours de Starlink, l’Ukraine a pu connecter ses drones au service pour cibler les forces russes.

« Si nous utilisons un drone avec vision thermique la nuit, le drone doit se connecter via Starlink au gars de l’artillerie et créer une acquisition de cible », a déclaré un dirigeant d’Aerorozvidka.

Le constructeur Dji impliqué malgré lui

DJI, le leader en drone amateur, a été sous les projecteurs dans l’espace international en raison de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. Les deux parties ont déployé des drones DJI dans la poursuite de leurs efforts de guerre, l’Ukraine appelant à l’action de DJI pour empêcher les drones non enregistrés en Ukraine de voler dans le pays. Dji est une entreprise chinoise, et le pays, déclaré neutre, est pourtant suspecté de fournir des systèmes de détection à l’armée russe.

À lire aussi > DJI : un leak révèle la sortie de 5 nouveaux drones en 2022

Des civils du monde entier aident l’Ukraine et ses drones

Ces dernières semaines, des civils de toute l’Europe ont fait des dons de pièces de drones et d’autres équipements tels que des imprimantes 3D pour aider à construire et réparer les appareils endommagés par des fusils russes.

Une initiative civile finlandaise a fait parler d’elle au début du mois. Le groupe a fait envoyer 140 drones Mavic à l’armée ukrainienne, et projette d’en envoyer plus. Si vous voulez vous joindre à l’opération, contactez (en anglais) @HenriLindroos sur Twitter.

Source : Twitter/@thetimes