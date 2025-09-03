Comment changer sa SIM en eSIM ? Les étapes à suivre

Après des décennies d’utilisation, la carte SIM est remplacée peu à peu par l’eSIM, une version intégrée directement dans le téléphone. Voici comment transformer sa carte SIM en eSIM en quelques étapes.

© Envato

Adieu carte SIM, bienvenue eSIM

L’eSIM remplit le même rôle qu’une carte SIM classique. Elle permet de se connecter au réseau de l’opérateur. Mais elle est intégrée dans l’appareil et reçoit les informations à distance. Plus besoin d’insérer ou de retirer une petite carte en plastique. L’installation est rapide, et la ligne est active en quelques minutes.

L’eSIM permet aussi de stocker plusieurs profils sur un même appareil. Cela facilite la séparation entre un forfait personnel et un forfait professionnel, et encore l’utilisation d’un forfait local lors d’un voyage. Enfin, elle évite la fabrication de cartes plastiques et pourrait faire disparaître le tiroir SIM des téléphones. Apple a déjà franchi ce pas aux États-Unis avec ses derniers modèles.

Quels sont les appareils compatibles avec eSIM ?

La plupart des téléphones récents le sont. C’est le cas des iPhone à partir du modèle XR, des Samsung récents (gammes S20 à S24, Z Fold, Z Flip), des Google Pixel à partir du Pixel 4, ainsi que de certaines tablettes et montres connectées. En France, tous les grands opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free) et leurs offres low cost proposent l’eSIM.

Comment passer d’une SIM physique à une eSIM ?

Sur Android, commencez par connecter votre téléphone au Wi-Fi. Ouvrez les paramètres et allez dans Réseau et Internet ou Connexions. Sélectionnez Gestionnaire de cartes SIM et choisissez la SIM physique à convertir. Appuyez sur Convertir en eSIM (ou option similaire), suivez les instructions et attendez l’activation. Retirez ensuite la carte SIM physique.

Sur iPhone, vérifiez tout d’abord que l’iPhone est à jour (iOS 17.2 ou plus). Si l’est, connectez-vous au Wi-Fi, ouvrez les Réglages, puis rendez-vous dans Cellulaire (ou Données cellulaires). Sélectionnez la ligne liée à la SIM physique, touchez Convertir en eSIM, confirmez et attendez la fin de la conversion. Une fois activée, vous pouvez retirer la SIM physique.

Et si l’option n’apparaît pas ?

Certains opérateurs ne permettent pas encore la conversion directe depuis le téléphone. Dans ce cas, il faut demander une eSIM via l’espace client de votre opérateur. Celui-ci vous enverra un QR Code à scanner pour installer le profil. Ce service est souvent facturé autour de 10 euros.

Source : Journal Du Geek